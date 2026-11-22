അനുരാഗ ഗാനം പോലെtext_fields
‘ഉദ്യോഗസ്ഥ’ക്കുശേഷം അവർ ഏതാനും സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും അച്ഛന്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണശേഷം പിന്നീട് നൃത്തര രംഗത്ത് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും അഭിനയരംഗത്തുനിന്ന് പൂർണമായി പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇവർക്ക് രണ്ടു പെൺമക്കൾ-സുചിത്രമേനോൻ, സ്മിത മേനോൻ. ഭർത്താവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഏതാനും വർഷംമുമ്പ് മരിച്ചതോടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പഴയകാല നായിക.
ഏകദേശം 30 വർഷംമുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശനിൽ കണ്ട ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പോഴും ഓർമയിൽനിന്നും മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. നടനും നിർമാതാവും സംവിധായകനുമായ മധുവാണ് അന്ന് ആ പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയത്. മധുവിന്റെ അഭിനയ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവതാരകന്റെ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങളും, എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മധുവിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളുമായി ഇന്റർവ്യൂ മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ഇത്രയും വർഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മാഞ്ഞുപോകാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന അവതാരകന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി മധു പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം വീണ്ടും ഓർമയിലെത്താൻ കാരണമായത് ചെന്നൈയിലെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് നന്ദകുമാർ. 1967ൽ പി. വേണുവിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഉദ്യോഗസ്ഥ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പാട്ടിന്റെ ചിത്രീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില രസകരമായ സ്മരണകൾ പാട്ടോരത്തിന്റെ വായനക്കാർക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നു.
ഇന്നും ചാനലുകളിലെ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും ഗാനമേളകളിലുമെല്ലാം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന, ഭാവഗായകൻ പി. ജയചന്ദ്രൻ പാടി അനശ്വരമാക്കിയ
‘അനുരാഗഗാനം പോലെ
അഴകിന്റെ അലപോലെ
ആരു നീ-ആരു നീ ദേവതേ...’
എന്ന ‘ഉദ്യോഗസ്ഥ’യിലെ ഗാനചിത്രീകരണം നടന്ന മദ്രാസിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് മധുവിന്റെ സ്മരണകളിലൂടെ നമുക്കും സഞ്ചരിക്കാം. സത്യൻ, പ്രേംനസീർ, മധു, ശാരദ, വിജയ നിർമല തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ അഭിനയിച്ച ചിത്രം. യൂസഫലി കേച്ചേരിയുടെ രചനയും എം.എസ്. ബാബുരാജിന്റെ സംഗീതസംവിധാനവും ജയചന്ദ്രന്റെ ആലാപന സൗകുമാര്യവും കൊണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ‘അനുരാഗഗാനം പോലെ...’യുടെ ചിത്രീകരണമാണ് അന്നത്തെ ഷെഡ്യൂൾ.
രാത്രി ഒമ്പതു മണിയോടെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് മദ്രാസിലെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക മലയാള സിനിമകളുടെയും ചിത്രീകരണം രാത്രിയായിരിക്കും നടക്കുക. പകൽ മുഴുവനും തെലുഗു, തമിഴ്, കന്നട ചിത്രങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് നടന്നതിനുശേഷം രാത്രി ഫ്ലോർ കാലിയാകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ വാടകയിൽ മലയാള സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. സെറ്റ് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ വന്ന് സംവിധായകൻ വേണുവിന്റെ ചെവിയിൽ എന്തോ മന്ത്രിക്കുന്നു. എന്തോ കാരണവശാൽ, അന്ന് ഗാനരംഗത്ത് മധുവിന്റെ നായികയായി അഭിനയിക്കേണ്ട നടിക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു ആ മേഘസന്ദേശം.
ആകെ പ്രശ്നമായെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന ഭയം എല്ലാവരെയും പിടികൂടി. ചിത്രത്തിലെ ഉപനായികയുടെ വേഷമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, നസീറിന്റെയും ശാരദയുടെയും അനിയത്തിയായി സിനിമ മുഴുവനും നിറഞ്ഞുനിൽക്കേണ്ട കഥാപാത്രമാണ്. രാത്രിക്ക് രാത്രി മറ്റൊരു നടിയെ സംഘടിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. പെട്ടെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ മേക്കപ്പ്മാനായ ശങ്കർ പറഞ്ഞു. ‘എന്റെ ബന്ധുവായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. കലാമണ്ഡലത്തിൽ നൃത്തമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 13 വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ!’
എന്തായാലും നൃത്തം പഠിച്ച കുട്ടിയല്ലേ. കൊണ്ടുവരാനായി സംവിധായകൻ വേണുവിന്റെ നിർദേശം. പിന്നെ താമസിച്ചില്ല, ശങ്കറും കൂട്ടുകാരനും ഉടനെ വണ്ടിയെടുത്ത് അഡയാറിലുള്ള അവരുടെ വസതിയിലേക്ക് വെച്ചുപിടിച്ചു.
രാത്രി 10 മണിക്ക് കതകിന് മുട്ടിവിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ആകെ അമ്പരപ്പ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം, സത്യനും പ്രേംനസീറും മധുവും ശാരദയുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും, ഉപനായികയുടെ വേഷമാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുവിധത്തിൽ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ 13 വയസ്സുള്ള ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അവർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി. ഗാനരംഗത്ത് നായിക സാരിയാണ് ഉടുക്കേണ്ടത്, പെൺകുട്ടിയുടെ വേഷമാകട്ടെ പാവാടയും ജാക്കറ്റും. ജീവിതത്തിൽ ഇതേവരെ സാരിയുടുത്ത് ഒരു പരിചയവുമില്ല. മേക്കപ്പ് മാൻ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി സാരി ഉടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു നായികയുടെ രൂപമാറ്റം.
അൽപം വൈകിയെങ്കിലും അനുരാഗഗാനം പോലെ എന്ന പാട്ടിന്റെ ചിത്രീകരണം ഒരു വിധം ഭംഗിയായി നടന്നു. 1967 ഏപ്രിൽ 14ന് ഒരു വിഷുദിനത്തിൽ സിനിമ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തി. സിനിമയും ഗാനവും സൂപ്പർഹിറ്റായി. ബാബുരാജിന്റെ സംഗീതത്തിൽ ജയചന്ദ്രൻ പാടി മനോഹരമാക്കിയ ‘അനുരാഗഗാനം പോലെ...’ എന്ന ഗാനം ഗാനമേളകളിലും ചാനലുകളിലുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഗാനരംഗത്ത് അഭിനയിച്ച ഈ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ആർക്കും ഒരു വിവരവുമില്ല. ആ വിഷയം തന്നെയാണ് മധു ദൂരദർശനിലെ അവതാരകനോട് എടുത്തുപറഞ്ഞതും.
പിന്നീട് ഒരു സിനിമയിലും മധു അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല.
ചാനലുകളിൽ ഈ ഗാനം മിന്നിമറയുമ്പോഴെല്ലാം മധു ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഓർക്കാറുണ്ടത്രെ! പക്ഷേ, ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
അടുത്തിടെ ചെന്നൈയിലുള്ള എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് നന്ദകുമാറുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ യാദൃച്ഛികമായി ജയചന്ദ്രന്റെ ഈ പ്രശസ്ത ഗാനവും സംസാരത്തിൽ കടന്നുവന്നു.
30 വർഷം മുമ്പ് മധു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നന്ദകുമാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
‘അവരെ എനിക്കറിയാമല്ലോ... എന്റെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്ത് സ്മിത മേനോന്റെ അമ്മ ശോഭാ മേനോനാണ് ആ പാട്ടുരംഗത്ത് അഭിനയിച്ചത്. അടുത്ത കാലം വരെ അവർ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു.’
‘ഉദ്യോഗസ്ഥ’യിലെ ഈ ഗാനരംഗത്ത് മധുവിന്റെ നായികയായി അഭിനയിച്ച നടിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ യാദൃച്ഛികമായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്കും സന്തോഷം തോന്നി. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തിരുവില്വാമല പാമ്പാടി സ്വദേശിനിയായ ശോഭാമേനോൻ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്.
‘ഉദ്യോഗസ്ഥ’ക്കുശേഷം അവർ ഏതാനും സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും അച്ഛന്റെ അപ്രതീക്ഷിത മരണശേഷം പിന്നീട് നൃത്തര രംഗത്ത് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും അഭിനയരംഗത്തുനിന്ന് പൂർണമായി പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇവർക്ക് രണ്ടു പെൺമക്കൾ-സുചിത്രമേനോൻ, സ്മിത മേനോൻ. ഭർത്താവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഏതാനും വർഷംമുമ്പ് മരിച്ചതോടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പഴയകാല നായിക.
‘അനുരാഗഗാന’ത്തിലെ നായികയെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണം അങ്ങനെ ചെന്നൈയിൽ താമസിക്കുന്ന അവരുടെ മകൾ സ്മിതാ മേനോനിലേക്കെത്തി. അവരാണ് എനിക്ക് ഇവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തന്നതും. ഇപ്പോൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തിരുവില്വാമലയിൽ താമസിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും പ്രശസ്തിയുടെ പിറകെ പോകാതിരുന്ന ഈ നടിയെ, ‘ഉദ്യോഗസ്ഥ’യിലെ ഉപനായികയെ 59 വർഷത്തിനുശേഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലും അത് പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ അറിയിക്കുന്നതിലും പാട്ടോർമകളുടെ എഴുത്തുകാരന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.
30 വർഷം മുമ്പ് ദൂരദർശനിൽ കണ്ട ഇന്റർവ്യൂവിൽ നടൻ മധു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർമയിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല. ഈ ചെറിയ ലേഖനം മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മധുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ...