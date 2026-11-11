വിരാട് കോഹ്ലി രാമായണത്തെ പുകഴ്ത്തിയോ? വൈറൽ സ്ക്രീൻഷോട്ടിന്റെ സത്യംtext_fields
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് നിതേഷ് തിവാരിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം രാമായണയുമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടും. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം വിരാട് കോഹ്ലി തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ രാമായണ സിനിമയെ പുകഴ്ത്തി എന്ന തരത്തിലാണ് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എക്സിൽ വൈറലായത്.
സിനിമയെ പ്രശംസിച്ച് കോഹ്ലി പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചു എന്ന അവകാശവാദത്തോടെയാണ് ചിത്രം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. #ViratKohli, #Ramayana, #RanbirKapoor തുടങ്ങിയ ഹാഷ്ടാഗുകളോടെയാണ് നിരവധി പേർ ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തത്. ‘ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഈ ഷൗട്ട്ഔട്ട് സിനിമക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഹൈപ്പ് വർധിപ്പിച്ചു എന്ന് ഒരാൾ കുറിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പോസ്റ്റ് യഥാർത്ഥമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതുവരെ യാതൊരു തെളിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
വിശ്വസനീയമായ ഒരു വാർത്താ മാധ്യമവും, വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടും ഇത്തരമൊരു സ്റ്റോറി പങ്കുവെച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവം വിവാദമായതോടെ പലരും എക്സിന്റെ എ.ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടായ ഗ്രോക്കിനോട് തന്നെ സത്യമെന്തെന്ന് ചോദിച്ചു. ഗ്രോക്കിന്റെ മറുപടി വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ‘ഇല്ല, ഇത് യഥാർത്ഥമല്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി സ്ക്രീൻഷോട്ട് വ്യാജമായി നിർമിച്ചതാണ്. വിരാട് കോഹ്ലി രാമായണ സിനിമയെ പ്രശംസിച്ച് ഇത്തരമൊരു പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ റിപ്പോർട്ടുകളോ വാർത്തകളോ വെരിഫൈഡ് പോസ്റ്റുകളോ ഇല്ല’ എന്നാണ് ഗ്രോക്ക് മറുപടി നൽകിയത്.
സിനിമ യഥാർത്ഥവും തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്നതുമാണെങ്കിലും, മറ്റ് പല സെലിബ്രിറ്റികളും സിനിമയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പ്രത്യേക അവകാശവാദം വ്യാജമാണ് എന്നും ഗ്രോക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതോടെ എ.ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ വെച്ച് വാർത്തകളുടെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്ന പുതിയ പ്രവണതയും ചർച്ചയായി. എന്നാൽ ഗ്രോക്കിന്റെ മറുപടി മാത്രം അന്തിമ തെളിവായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഈ ആഴ്ച വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരേയൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി ദീപാവലി ആശംസയുടേതായിരുന്നു. നിലവിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഹ്ലി, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും പോസിറ്റിവിറ്റിയും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദീപാവലി സ്റ്റോറി പങ്കുവെച്ചത്. രാമായണ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പരാമർശവും നടത്തിയിരുന്നില്ല.
ഇതിന് മുമ്പും കോഹ്ലിയെ രാമായണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ആരാധകർ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. നവംബർ 4ന് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഡൈവ് ചെയ്ത് അത്ഭുതകരമായ ക്യാച്ച് എടുത്ത ശേഷം കോഹ്ലി വില്ലും അമ്പും എയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശ്രീരാമനെയും രാമായണ സിനിമയെയും സൂചിപ്പിച്ചാണോ എന്ന് പല ആരാധകരും ഓൺലൈനിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആ ആഘോഷത്തിന് സിനിമയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കോഹ്ലിയുടെ സ്ഥിരം സെലിബ്രേഷൻ ശൈലികളിലൊന്നായാണ് അതിനെ പലരും കാണുന്നത്.
അതേസമയം, ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും രാമായണം തിയറ്ററുകളിൽ ശക്തമായ പ്രകടനം തുടരുകയാണ്. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും, സായ് പല്ലവി സീതയായും, യാഷ് രാവണനായും എത്തുന്ന ചിത്രം നവംബർ 5നാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. സിനിമകളുടെയും താരങ്ങളുടെയും പേരിൽ വ്യാജ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ നിർമിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ റിലീസുകളുടെ സമയത്ത് ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ സിനിമക്ക് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ ഹൈപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അതിനാൽ തന്നെ, ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാതെ, വൈറലാകുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് സൈബർ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ഇതുവരെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യാജമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.