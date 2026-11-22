ഈ വർഷം സൂര്യ നേടിയത് 'ത്രിപിൾ ഹിറ്റ്സ്'; 2026ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തന്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കിയ ആരാധകർക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് താരംtext_fields
ദീപാവലി റിലീസായി എത്തിയ സീൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഈ വർഷം സൂര്യക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ദീപാവലിയാണ് ലഭിച്ചത്. തിയറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ എത്തിയ ഈ ചിത്രം വലിയ വിജയമായി മാറുകയും ചെയ്തു. കറുപ്പ്, വിശ്വനാഥ് & സൺസ് എന്നിവക്ക് പിന്നാലെ സീനും വിജയിച്ചതോടെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഹിറ്റുകളിലൂടെ 2026-നെ സൂര്യ തന്റേതായ ഒരു സുവർണ്ണ വർഷമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു വിഡിയോ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
തന്റെ വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ പ്രേക്ഷകരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച സൂര്യ, സീൻ കാണാൻ തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയതിനും ചിത്രം ആഘോഷമാക്കിയതിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു. സിനിമയെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വിശകലനം ചെയ്തും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ പരിശോധിച്ചും അതിലെ സൂക്ഷ്മതകൾ ചർച്ച ചെയ്തും വലിയൊരു വിജയമാക്കി മാറ്റിയ പ്രേക്ഷകരോടുള്ള സ്നേഹം അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോൾ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും കോസ്റ്റ്യൂം ടീമിനുമെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും സന്തോഷമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കാണ് ഉണ്ടായത് എന്നത് വാക്കുകൾക്കതീതമാണെന്നും, മുഴുവൻ കോസ്റ്റ്യൂം ടീമിനും വേണ്ടി എല്ലാവരോടും ആഴമേറിയ ബഹുമാനവും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2026-നെ ഇത്രമേൽ സവിശേഷമാക്കിയതിന് വീണ്ടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, തിയറ്റർ ഉടമകൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, നിരൂപകർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ, വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പ്രേക്ഷകർ, ആരാധകർ തുടങ്ങി എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. സിനിമകളെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹത്തോടെ നെഞ്ചേറ്റിയതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഉടൻ കാണാം എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
ഈ വർഷം സൂര്യക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ച മറ്റ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് കറുപ്പും വിശ്വനാഥ് & സൺസും. ആർ.ജെ. ബാലാജി സംവിധാനം ചെയ്ത കറുപ്പ് സൂര്യക്ക് ഏറെ കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു വിജയം നൽകി. അഴിമതിക്കാരനായ ബേബി കണ്ണൻ എന്ന അഭിഭാഷകന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ട കറുപ്പുസ്വാമി എന്ന കാവൽദൈവത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നീതി നേടിയെടുക്കാൻ പ്രീതി (തൃഷ) എന്ന അഭിഭാഷകയും ഈ ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേരുന്നതോടെ കഥ വികസിക്കുന്നു.
മറുവശത്ത് ലക്കി ഭാസ്കർ, വാത്തി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് വിശ്വനാഥ് & സൺസ്. സിതാര എന്റർടൈൻമെന്റ്സും ഫോർച്യൂൺ ഫോർ സിനിമസും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രത്തിൽ സൂര്യയും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു; രാധിക ശരത്കുമാറും രവീണ ടണ്ടനും നിർണ്ണായക കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി ഒരു കുടുംബം കാണണമെന്ന അമ്മയുടെ (രാധിക) ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി അമേരിക്കയിൽ വാടകഗർഭധാരണത്തിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന വ്യവസായിയും ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവുമായ സഞ്ജയ് വിശ്വനാഥായാണ് സൂര്യ വേഷമിടുന്നത്. മകന് ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം നേരിടുമ്പോൾ സഹായത്തിനായി സറോഗേറ്റ് അമ്മയായ മാഡിയെ (മമിത ബൈജു) അദ്ദേഹം സമീപിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഒരു കരാറായി തുടങ്ങിയ ബന്ധം പിന്നീട് മാഡിക്ക് സഞ്ജയിനോടുള്ള പ്രണയമായി മാറുന്നുവെങ്കിലും, ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള 20 വയസ്സിന്റെ പ്രായവ്യത്യാസം കാരണം സഞ്ജയ് മടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തെ ആഘാതങ്ങൾ, ബഹുഭാര്യത്വം, പ്രായവ്യത്യാസമുള്ള പ്രണയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ പക്വതയോടെ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ചിത്രത്തിന് വലിയ പ്രശംസ ലഭിച്ചു.