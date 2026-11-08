‘രാമായണ’ തീയറ്റർ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ കർശന നിയമനടപടി; ബോംബെ ഹൈകോടതിയുടെ പ്രത്യേക ഉത്തരവുമായി നിർമാതാക്കൾ

‘രാമായണ’ തീയറ്റർ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ കർശന നിയമനടപടി; ബോംബെ ഹൈകോടതിയുടെ പ്രത്യേക ഉത്തരവുമായി നിർമാതാക്കൾtext_fields
മുംബൈ: ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കുതിക്കുന്ന നിതീഷ് തിവാരിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ'ത്തിന്റെ തീയറ്റർ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി അണിയറപ്രവർത്തകർ.
സിനിമയുടെ ആദ്യഭാഗം തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സിനിമാഹാളുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും ക്ലിപ്പുകളും ചിലർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും പങ്കുവെക്കുന്നത് നിർമാതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അനധികൃതമായി ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചവർ ഉടൻ തന്നെ അവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇനി ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് എതിരെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ കർശന സിവിൽ, ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിർമാതാക്കൾ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോംബെ ഹൈകോടതിയുടെ രണ്ട് ഉത്തരവുകളും നിർമാതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നവംബർ രണ്ടിനും നവംബർ ആറിനുമായി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളാണ് നിർമാതാക്കൾ പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ അനുമതിയില്ലാതെ റെക്കോഡ് ചെയ്യുകയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഹൈകോടതി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ കോപ്പിറൈറ്റ് നിയമലംഘനം മാത്രമല്ല, കോടതി അലക്ഷ്യവും ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റങ്ങളും കൂടിയാണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. 1957ലെ കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട്, 1952ലെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് ആക്ട്, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത-2023, ഐ.ടി ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരം തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിതെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായും വേഷമിടുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിൽ യഷാണ് രാവണനായി എത്തുന്നത്. നമിത് മൽഹോത്രയാണ് സംവിധാനം. സണ്ണി ഡിയോൾ ഹനുമാനായും രവി ദുബെ ലക്ഷ്മണനായും എത്തുന്നു. നവംബർ അഞ്ചിന് തീയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി മുന്നേറുകയാണ്.