'ജയിലർ 2 നേടിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ വിജയത്തിൽ രജനി സാറിന്റെ പ്രതികരണമാണ് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചത്'; നിർമാതാവ് ജി. ധനഞ്ജയൻtext_fields
പ്രേക്ഷകപ്രശംസയും ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയവും നേടി മുന്നേറുന്ന നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാറിന്റെ ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രം ജയിലർ 2 വിന്റെ ഒ.ടി.ടി റിലീസിനായി ആരാധകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ഒ.ടി.ടി പ്രീമിയറിന് വെറും അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിനിൽക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലും യുഎസിലും ചിത്രം വൻ തരംഗമാണ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തമിഴ് ഫിലിം ആക്റ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി പ്രമുഖ നിർമാതാവ് ജി. ധനഞ്ജയൻ രജനീകാന്തിനെ നേരിൽ കണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. അസോസിയേഷന്റെ ആദരസൂചകമായി ഉപഹാരം നൽകിയപ്പോൾ സൂപ്പർസ്റ്റാർ നൽകിയ മറുപടി എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ചിത്രം ചരിത്രവിജയം നേടി ഇത്രയധികം തുക വാരിക്കൂട്ടി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ രജനീകാന്ത് അത്യന്തം ലാളിത്യത്തോടെ ചോദിച്ചത്, 'അതെയോ?' എന്നായിരുന്നു.
ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ധനഞ്ജയം മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, 'രജനി സർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ കണ്ട ആ മനുഷ്യന്റെ ലളിതമായ പെരുമാറ്റം എന്നെ ശരിക്കും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയത്തിന്റെ നിറവിലിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാർ, അതിന്റെ അഹങ്കാരമോ ആർഭാടമോ ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. താനൊരു ചരിത്രവിജയമാണ് സമ്മാനിച്ചതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്തുവെന്നോ ഉള്ള ഭാവം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല'.
ഈ വലിയ വിജയത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റും തനിക്കല്ല, മറിച്ച് തന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ടീമിനാണെന്നാണ് രജനീകാന്ത് എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. വൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കുമ്പോഴും യാതൊരുവിധ അഹന്തയോ അഹങ്കാരമോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആ താരമൂല്യമാണ് രജനീകാന്തിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പുതിയ റെക്കോർഡുകളാണ് ചിത്രം തീർത്തിരിക്കുന്നത്.