ഷാരൂഖിന്റെ ‘കിങ്ങി’നൊപ്പം ഏറ്റുമുട്ടാനില്ല; 'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ, ഡ്യൂൺ 3' എന്നിവയുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് സൽമാൻ ഖാൻtext_fields
ഷാരൂഖ് ഖാനും മകൾ സുഹാന ഖാനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന 'കിങ്' എന്ന ചിത്രവുമായി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഒരു നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടലിന് താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും, അതിനാൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'മാതൃഭൂമി' കിങ്ങിനൊപ്പം തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യില്ലെന്നും ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി. വലിയ താരനിരയും പ്രതീക്ഷകളും അണിനിരക്കുന്ന രണ്ട് വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ ഒരേസമയം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ബോക്സ് ഓഫീസ് മത്സരവും കലക്ഷനിലെ വിഭജനവും ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൽമാൻ ഖാൻ ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഡിസംബർ 24ന് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ കിങ് ചിത്രവുമായി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളായ 'അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ', 'ഡ്യൂൺ 3' എന്നിവയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ലെന്നും സൽമാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന എ.ബി.പി കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ റിലീസ് തിയതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാട് സൽമാൻ ഖാൻ വ്യക്തമാക്കിയത്.
അതേസമയം ഡിസംബർ 4ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്ന 'മാതൃഭൂമി'യും ശ്രദ്ധ കപൂറിന്റെ 'ഈത്ത'യും ഒരേ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സൽമാൻ ഖാൻ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. റിലീസ് തിയതിയിലെ ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയെന്നും, ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധ കപൂറുമായി സംസാരിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞതായും താരം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനൊപ്പം, ജനുവരി 26ന് സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുമായും മാർച്ചിൽ സ്വന്തം ചിത്രമായ 'മോൺസ്റ്ററുമായും' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏറ്റുമുട്ടാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സൽമാൻ ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി.
അപൂർവ്വ ലഖിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മാതൃഭൂമി' സൈനിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ്. ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിലെ അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിനും ഗാനങ്ങൾക്കും എതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വിഎഫ്എക്സ്, എഐ ആരോപണങ്ങൾക്കും സൽമാൻ ഖാൻ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകി.
‘നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സൈനികരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിത്രമാണിത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിഎഫ്എക്സിനെക്കുറിച്ചും എഐയെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആരാണ് ഈ ആളുകൾ? എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ വരുന്നത്? ഇവരെല്ലാം എഐ വിദഗ്ധരോ വിഎഫ്എക്സ് വിദഗ്ധരോ ആണോ? എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചതെന്ന് സൽമാൻ വ്യക്തമാക്കി. ‘ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, യഥാർത്ഥ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഷോട്ടുകളിൽ എവിടെയാണ് വിഎഫ്എക്സും എഐയും വരുന്നത്?’ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ചില രംഗങ്ങളിൽ കാണുന്നത് സൽമാൻ ഖാൻ അല്ലെന്നും മറ്റാരോ ആണെന്നും, ഗാനങ്ങളിലും മറ്റും എഐ ഉപയോഗിച്ചെന്നുമുള്ള പ്രചാരണങ്ങളോടായിരുന്നു ഈ മറുപടി.