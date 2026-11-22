'നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു'; ശ്രദ്ധ കപൂറിനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻtext_fields
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടി ശ്രദ്ധ കപൂറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തി സൂപ്പർതാരം സൽമാൻ ഖാൻ. ഇരുവരുടെയും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ ഒരേ ദിവസം തിയറ്ററുകളിലെത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സൽമാന്റെ ക്ഷമാപണം. തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'മാതൃഭൂമി: മേ വാർ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്' (Maatrubhumi: May War Rest in Peace), ശ്രദ്ധ കപൂർ നായികയാകുന്ന 'ഈത്ത' (Eetha) എന്നിവ ഡിസംബർ നാലിന് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. ഇരു ചിത്രങ്ങളും ഒരേ ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും അതിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ടെന്നും സൽമാൻ ഖാൻ വ്യക്തമാക്കി.
ദേശിയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് ശ്രദ്ധയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ച കാര്യം സൽമാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 'മാതൃഭൂമി'യുടെ റിലീസ് തീയതി ഡിസംബർ നാലായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയുടെ ചിത്രവും അന്നുതന്നെ തിയറ്ററുകളിലെത്തുമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും വിഷമം തോന്നി. നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയുടെ ചിത്രത്തിനൊപ്പം തന്റെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കില്ലായിരുന്നെന്നും സൽമാൻ പറഞ്ഞു. റിലീസ് തീയതികൾ ഒരുമിച്ചായെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ശ്രദ്ധയെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ശ്രദ്ധയെയും കുടുംബത്തെയും പരിചയമുണ്ടെന്നും അവർ വളർന്നുവരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സൽമാൻ വക്തമാക്കി.
'ഞാൻ ശ്രദ്ധയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ഇക്കാര്യം നേരത്തേ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും ക്ഷമിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ശ്രദ്ധയുടെ മറുപടി എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. സാർ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട. നമ്മുടെ രണ്ടു സിനിമകൾക്കും തിയറ്ററുകളിൽ വേണ്ടത്ര ഇടമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമായി' -സൽമാൻ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വന്തം സിനിമക്കൊപ്പം ശ്രദ്ധയുടെ ചിത്രത്തിനും പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് സൽമാൻ പ്രേക്ഷകരോട് അഭ്യർഥിച്ചു. എല്ലാവരും 'ഈത്ത' കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിനിമകൾ തമ്മിലുള്ള ബോക്സ് ഓഫിസ് മത്സരത്തിനിടയിലും മറ്റൊരു താരത്തിന്റെ ചിത്രത്തെ പിന്തുണച്ച സൽമാന്റെ നിലപാടാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്.
'മാതൃഭൂമി'യുടെ റിലീസ് തീയതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടിരുന്നുവെന്നും സൽമാൻ വിശദീകരിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിലെ ചില പോരായ്മകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന റിലീസ് മാറ്റേണ്ടിവന്നത്. നവംബർ 20ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് നവംബർ 27 പരിഗണിച്ചു.
എന്നാൽ, സംവിധായകൻ സൂരജ് ബർജാത്യയുടെ ചിത്രം അന്നാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നതിനാൽ ആ തീയതി ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. സണ്ണി ഡിയോളിന്റെയും ഷാറൂഖ് ഖാന്റെയും ചിത്രങ്ങളുമായുള്ള ബോക്സ് ഓഫിസ് മത്സരം ഒഴിവാക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി സൽമാൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ തീയതികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഡിസംബർ നാലിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ, ശ്രദ്ധയുടെ 'ഈത്ത'യും അന്നുതന്നെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാവുകയായിരുന്നു.
അപൂർവ ലാഖിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മാതൃഭൂമി: മേ വാർ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്' യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചിത്രമാണ്. സൽമാൻ ഖാനൊപ്പം ചിത്രാംഗദ സിങ്ങും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. ഗൽവാൻ താഴ്വരയിലെ ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനിക സംഘർഷത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ലക്ഷ്മൺ ഉതേക്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഈത്ത' ഒരു ജീവചരിത്ര സിനിമയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രശസ്ത തമാശ-ലാവണി കലാകാരിയായ വിഠാബായ് ഭാവു മാങ് നാരായൺഗാവ്കറുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. വിഠാബായിയായി ശ്രദ്ധ കപൂർ വേഷമിടുന്നു. രൺദീപ് ഹൂഡ, മുഹമ്മദ് സീഷാൻ അയ്യൂബ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. സൽമാനൊപ്പം അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചിത്രാംഗദ സിങ്ങും ശ്രദ്ധയെ പ്രശംസിച്ചു. മികച്ച അഭിനേത്രിയാണ് ശ്രദ്ധയെന്നും ഇരു ചിത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകർ തിയറ്ററുകളിലെത്തി കാണണമെന്നും ചിത്രാംഗദ പറഞ്ഞു.