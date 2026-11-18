ബോണ്ടിന്റെ പുതിയ മുഖമായി റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺtext_fields
ഹോളിവുഡിനെ എന്നും കൊതിപ്പിച്ചുനിർത്തിയ ബോണ്ട് സിനിമകളിൽ രഹസ്യചാരന്റെ വേഷത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു നിയോഗം. റോബർട്ട് പാറ്റിൻസണാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ കുപ്പായമണിയാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് ‘ട്വിലൈറ്റ്’ പരമ്പരയിലെ പ്രണയനായകൻ എഡ്വേർഡ് കുള്ളനായി കൗമാരലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം കവർന്ന പാറ്റിൻസൺ, പിന്നീട് അഭിനയജീവിതത്തിൽ വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ‘ദ ബാറ്റ്മാനി’ൽ ഇരുണ്ട നഗരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായും ‘ടെനെറ്റി’ൽ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രമായും അദ്ദേഹം തിളങ്ങി. ഒരേ പ്രതിച്ഛായയിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നടന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും ഇനി 007.
പുതിയ ബോണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായി ഡെനിസ് വില്ലെന്യൂവ് എത്തുന്നതും പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിളക്കമേകുന്നു. ‘ഡ്യൂൺ’, ‘അറൈവൽ’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ദൃശ്യഭാഷയിലും കഥപറച്ചിലിലും തന്റേതായ മുദ്രപതിപ്പിച്ച സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം. ‘പീക്കി ബ്ലൈൻഡേഴ്സ്’ സ്രഷ്ടാവ് സ്റ്റീവൻ നൈറ്റാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ ബോണ്ട് ചിത്രം പതിവ് ചാരസാഹസികതകൾക്കപ്പുറം വേറിട്ടൊരു സിനിമാനുഭവമാകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയും ശക്തമാണ്. വാമ്പയറിന്റെ പ്രണയവും ബാറ്റ്മാന്റെ ഇരുണ്ട ലോകവും പിന്നിട്ട പാറ്റിൻസൺ ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ രഹസ്യചാരന്റെ വേഷത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആരാധകർക്ക് കാത്തിരിക്കാനേറെ.