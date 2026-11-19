ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ അടുത്ത 'ഡ്രീം കാർ' ഏതായിരിക്കും?text_fields
ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമകളിൽ നായകന്റെ വരവിനൊപ്പം തന്നെ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ. കാലത്തിനും സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും അനുസരിച്ച് വാഹനങ്ങൾ മാറിയെങ്കിലും 007ന്റെ കാറുകൾക്ക് എന്നും ഒരു പ്രത്യേക താരപരിവേഷമുണ്ടായിരുന്നു. സീൻ കോണറിയുടെ കാലത്തെ ഐക്കോണിക് ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡി.ബി5 മുതൽ പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നന്റിന്റെ ബി.എം.ഡബ്ല്യു ഇസഡ്8യും ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന്റെ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡി.ബി.എസും വരെ ഓരോ കാറും ബോണ്ട് സിനിമകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വന്തമായ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ടായി എത്തുമ്പോൾ ആരാധകരുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം മറ്റൊന്നാണ്. പുതിയ 007ന്റെ കൈകളിലെത്തുക ഏത് കാർ? പഴയ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ പാരമ്പര്യം തുടരുമോ, അതോ മറ്റൊരു വാഹന ബ്രാൻഡിലൂടെ ബോണ്ട് പുതിയൊരു ചരിത്രം കുറിക്കുമോ?
നവംബർ 16നാണ് ആമസോൺ എം.ജി.എം സ്റ്റുഡിയോസ് റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ടാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഡെനിസ് വില്ലന്യൂവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത് സ്റ്റീവൻ നൈറ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കാർ ഏതായിരിക്കുമെന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചർച്ച പൊടി പാറുകയാണ്. 1962ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഡോ. നോ' മുതൽ 2021ലെ 'നോ ടൈം ടു ഡൈ' വരെ ഔദ്യോഗിക ജെയിംസ് ബോണ്ട് പരമ്പരയിൽ ഇതുവരെ 25 സിനിമകളാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. സീൻ കോണറി, റോജർ മൂർ, പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ, ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് തുടങ്ങി ആറ് താരങ്ങൾ 007 ആയി വെള്ളിത്തിരയിലെത്തി. ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്സ് ഓഫിസ് വിജയം നേടിയത് ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് നായകനായ 2012ലെ 'സ്കൈഫാൾ' ആണ്. ലോകമെമ്പാടുമായി ഏകദേശം 1.11 ബില്യൺ ഡോളറാണ് ചിത്രം നേടിയത്. 'സ്പെക്ടർ', 'നോ ടൈം ടു ഡൈ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും മികച്ച കലക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കിയവയാണ്. അതേസമയം, ടിമോത്തി ഡാൾട്ടൺ നായകനായ 'ലൈസൻസ് ടു കിൽ' ഉൾപ്പെടെചില ചിത്രങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സാമ്പത്തിക വിജയം നേടിയിട്ടുമില്ല.ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ്ങാണ്. 1953ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'കാസിനോ റോയൽ' എന്ന നോവലിലൂടെയാണ് ബോണ്ട് ആദ്യമായി വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തിയത്. ചാരപ്രവർത്തനവും ആക്ഷനും സാങ്കേതികവിദ്യയും നിറഞ്ഞ ഈ കഥാപാത്രം പിന്നീട് ലോകപ്രശസ്ത സിനിമാ പരമ്പരയായി മാറുകയായിരുന്നു.
ബോണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ വരുന്നത് ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ
ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ വാഹനചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിനെ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. 1964ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗോൾഡ്ഫിംഗർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡിബി5 പിന്നീട് 007ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. സീൻ കോണറിയിൽ തുടങ്ങി പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നന്റിലൂടെയും ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിലൂടെയും ആ ബന്ധം തുടർന്നു.
പാറ്റിൻസന്റെ ബോണ്ടിനും ആ പാരമ്പര്യം തുടരണമെങ്കിൽ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിന് മുന്നിൽ മികച്ച ചില തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുണ്ട്. അതിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് പുതിയ വാൻക്വിഷ്. നീളമുള്ള മുൻഭാഗവും കരുത്തുറ്റ രൂപവും ആഡംബരവും ചേരുന്ന ഈ സ്പോർട്സ് കാറിന് ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ ഗൗരവമുള്ള ശൈലിയുമായി എളുപ്പത്തിൽ ഇണങ്ങാനാകും.കൂടുതൽ ആധുനികവും സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായ ബോണ്ടിനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാൽഹല്ലയുണ്ട്. മധ്യഭാഗത്ത് എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ച ഹൈബ്രിഡ് സൂപ്പർകാറായ വാൽഹല്ലയ്ക്ക് ഭാവിയെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന രൂപവും പ്രകടനശേഷിയുമുണ്ട്.
ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിന് പകരം ബി.എം.ഡബ്ല്യു തിരിച്ചെത്തുമോ?
ബോണ്ടിന്റെ വാഹനചരിത്രത്തിൽ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിന് മാത്രമല്ല സ്ഥാനമുള്ളത്. 1999ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ദ വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് എനഫ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നന്റ് അവതരിപ്പിച്ച ബോണ്ട് ഓടിച്ചത് ബി.എം.ഡബ്ല്യു ഇസഡ്8 ആയിരുന്നു.നീളമുള്ള ബോണറ്റും മനോഹരമായ റോഡ്സ്റ്റർ രൂപവും കരുത്തുറ്റ വി8 എൻജിനുമുള്ള ഇസഡ്8 അക്കാലത്ത് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ബി.എം.ഡബ്ല്യു 507ൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ മോഡൽ രൂപകൽപന ചെയ്തത്. ആകെ 5,700 കാറുകൾ മാത്രമാണ് നിർമിച്ചത്.പഴയ ഇസഡ്8 വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം അതിന്റെ ഡിസൈൻ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന പുതിയൊരു മോഡലിനെ ബോണ്ടിനായി അവതരിപ്പിക്കുമോ എന്നത് വാഹനപ്രേമികളെയും ബോണ്ട് ആരാധകരെയും ആകാംക്ഷയിലാക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്.
ഇലക്ട്രിക് കാർ ആയിരിക്കുമോ പുതിയ 007ന്റെ വാഹനം?
പുതിയ ബോണ്ട് ചിത്രം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്നതിനാൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച വാഹനങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന തരത്തിലും ചർച്ചകൾ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. പൂർണമായും ഇലക്ട്രിക് കാറോ പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന് പുതിയൊരു സാങ്കേതിക മുഖം നൽകും.
ഇവിടെ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ വാൽഹല്ലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇത് പൂർണമായും ഇലക്ട്രിക് കാറല്ല. 4.0 ലിറ്റർ ട്വിൻ ടർബോ വി8 പെട്രോൾ എൻജിനും മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും ചേർന്ന പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് സൂപ്പർകാറാണിത്. ആകെ 1,079 പി.എസ് കരുത്തും മണിക്കൂറിൽ 350 കിലോമീറ്റർ പരമാവധി വേഗവുമുണ്ട്.വേഗതയ്ക്കൊപ്പം നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ കാർ ബോണ്ടിന്റെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും. എൻജിൻ ശബ്ദവും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുടെ നിശബ്ദമായ കരുത്തും ഒരുമിപ്പിച്ച് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം നൽകാനും കഴിയും.
എന്താണ് 007? ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ പേരിന് പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത്?
ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന പേരിനൊപ്പം ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തമായ മൂന്ന് അക്കങ്ങളാണ് 007. എന്നാൽ ഇത് വെറുമൊരു നമ്പറല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എം.ഐ6ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോണ്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക കോഡ് നമ്പറാണിത്. ഇതിലെ '00' എന്നത് പ്രത്യേക അധികാരമുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിഭാഗത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക ദൗത്യത്തിനിടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ശത്രുക്കളെ വധിക്കാനുള്ള അനുമതി ഇവർക്കുണ്ടെന്നാണ് സിനിമകളിലെ സങ്കൽപ്പം. ഇതിനെയാണ് 'ലൈസൻസ് ടു കിൽ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ '7' ബോണ്ടിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വ്യക്തിഗത നമ്പറാണ്. ബോണ്ടിനെപ്പോലെ മറ്റ് 00 ഏജന്റുമാരും സിനിമകളിലുണ്ട്. 'ഗോൾഡൻഐ'യിലെ 006, 'ഒക്ടോപസി'യിലെ 009 എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ യഥാർഥ എം.ഐ6 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത്തരമൊരു കൊലപാതകാനുമതി നൽകുന്ന സംവിധാനം നിലവിലില്ല. ഇത് ബോണ്ട് കഥകൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ച സാങ്കൽപ്പിക സംവിധാനമാണ്.
ബോണ്ടിന് വേണ്ടത് വേഗത മാത്രമല്ല
ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ ഡി.ബി.എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാറുകൾ ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു. 'കാസിനോ റോയൽ', 'ക്വാണ്ടം ഓഫ് സൊലേസ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ബോണ്ടിന്റെ വാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരുക്കൻ യാഥാർഥ്യത്തോട് ചേർന്ന സ്വഭാവം ലഭിച്ചു.പാറ്റിൻസന്റെ ബോണ്ടിനും അത്തരമൊരു സമീപനം ഗുണം ചെയ്യും. വിലകൂടിയ സൂപ്പർകാർ എന്നതിലുപരി, അതിവേഗ ചേസിങ് രംഗങ്ങളിൽ മികച്ച നിയന്ത്രണം നൽകാനും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ വിശ്വസനീയമായി ഇടപെടാനും കഴിയുന്ന വാഹനമായിരിക്കണം അത്. അതേസമയം ബോണ്ടിന്റെ ക്ലാസിക് ശൈലിയും ആഡംബരവും നഷ്ടപ്പെടാനും പാടില്ല. റോബർട്ട് പാറ്റിൻസന്റെ വരവോടെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് പരമ്പരയിൽ പുതിയൊരു അധ്യായമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ ഡെനിസ് വില്ലന്യൂവിന്റെ സിനിമാറ്റിക് ശൈലിയും പുതിയ ബോണ്ടിന്റെ അവതരണവും എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനകം വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.2027ൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.