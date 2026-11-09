വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒന്നിച്ചെത്തിയ 'രണബാലി' ഒടിടിയിലേക്ക്; എപ്പോൾ എവിടെ കാണാം?text_fields
തിയറ്ററുകളിൽ വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട രശ്മിക മന്ദാന ചിത്രമായ രണബാലി ഒ.ടി.ടി സ്ട്രീമിങിന് ഒരുങ്ങുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു മാസം തികയും മുൻപാണ് ചിത്രം പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. നവംബർ 13-ന് ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം എന്നീ വിവിധ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ലഭ്യമാകും.
വലിയ ഹൈപ്പിൽ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ചിത്രത്തിന് ബോക്സ്ഓഫിസിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഒക്ടോബർ 16-ന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ആദ്യ ദിനം മികച്ച കലക്ഷൻ നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രദർശനം മന്ദഗതിയിലായി. ആഗോളതലത്തിൽ 120 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ നിർമിച്ച ചിത്രം ആകെ നേടിയത് ഏകദേശം 80 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. നിർമാതാക്കൾക്കും അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും വലിയ നിരാശ സമ്മാനിച്ച ഈ ബോക്സ്ഓഫിസ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ചിത്രം ഒ.ടി.ടിയിലെത്തുന്നത്.
താരങ്ങളുടെ വിവാഹശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാഹുൽ സാങ്ക്കൃത്യൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ ശക്തമായ ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ വേഷത്തിലാണ് വിജയ് ദേവെർകൊണ്ട എത്തിയത്. തിയറ്ററുകളിൽ തിളങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒടിടി റിലീസിലൂടെ ചിത്രം കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.