റെക്കോഡ് കലക്ഷന് പിന്നാലെ ഓസ്കർ എൻട്രി! 99-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡിൽ 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' മത്സരിക്കും

റെക്കോഡ് കലക്ഷന് പിന്നാലെ ഓസ്കർ എൻട്രി! 99-ാമത് അക്കാദമി അവാർഡിൽ 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' മത്സരിക്കുംtext_fields
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' 99-ാമത് ഓസ്കർ അവാർഡ് മത്സരത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി അണിയറപ്രവർത്തകർ. ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അക്കാദമി അവാർഡിനായി സിനിമ സമർപ്പിച്ചതായി അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓസ്കർ എൻട്രിയായി മറാത്തി ചിത്രമായ 'ഗൊന്ധൾ' (Gondhal) തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനിടയിലാണ് ഈ നിർണായക നീക്കം. നവംബർ 5ന് തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ രാമായണ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്.
ചിത്രം ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക എൻട്രിയല്ലെങ്കിലും ഓസ്കറിന് സ്വതന്ത്രമായി അപേക്ഷിക്കാൻ അക്കാദമി അവാർഡിന്റെ ചില പ്രത്യേക യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ സാധിക്കും. ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്, ന്യൂയോർക്ക്, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, ഷിക്കാഗോ, ഡാകസ്-ഫോർട്ട് വർത്ത്, അറ്റ്ലാന്റ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ യു.എസ് നഗരങ്ങളിലെ തീയേറ്ററുകളിൽ തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ദിവസമെങ്കിലും ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്കോ വിതരണക്കാർക്കോ നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം.
'ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു സിനിമ' എന്ന നിയമപ്രകാരം ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിനാണ് ഔദ്യോഗിക എൻട്രി നൽകാൻ സാധിക്കുക. എന്നാൽ, അംഗീകൃത അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പ്രധാന പുരസ്കാരം നേടുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിലും നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടാം. ടൊറോന്റോ അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ (TIFF 2026) 'പ്ലാറ്റ്ഫോം അവാർഡ്' നേടിയ നാഗാ ഭാഷാ ചിത്രമായ 'അംഗ്' (Angh) ഈ വഴിയിലൂടെ യോഗ്യത നേടിയ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ്.
റൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമന്റെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ സായ് പല്ലവിയാണ് സീതാദേവി. കെ.ജി.എഫ് എന്ന വിജയ ചിത്രത്തിലൂടെ സുപരിചിതനായ യാഷാണ് രാവണൻ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്. ബഹുഭാഷകളിലായി റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രം, ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ കാവ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.