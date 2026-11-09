500 കോടിക്ക് തൊട്ടരികെ 'രാമായണ'; നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് 499 കോടി

500 കോടിക്ക് തൊട്ടരികെ 'രാമായണ'; നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് 499 കോടിtext_fields
ഇന്ത്യൻ സിനിമാലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നിതേഷ് തിവാരിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ' ബോക്സ് ഓഫിസിൽ വൻ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും നാല് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ 499 കോടി രൂപയുടെ കളക്ഷൻ സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രൺബീർ കപൂർ, യഷ്, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രം അഞ്ച് ഭാഷകളിലായാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിഹാസ കഥയുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും വമ്പൻ താരനിരയും ചിത്രത്തിന് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ചിത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനായി രൺബീർ കപൂറും രാവണനായി യഷും വേഷമിടുന്നു. സീതയായി സായ് പല്ലവിയെത്തുമ്പോൾ കൈകേയിയുടെ വേഷം ശോഭനയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദശരഥ മഹാരാജാവായി ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയിലൂടെ നേരത്തെ രാമനായി ശ്രദ്ധ നേടിയ അരുൺ ഗോവിലും എത്തുന്നു. ലക്ഷ്മണനായി രവി ദുബെയും വിശ്വാമിത്രനായി അജിങ്ക്യ ദേവും ഇന്ദ്രനായി കുനാൽ കപൂറും ശൂർപ്പണഖയായി രാകുൽ പ്രീത് സിങ്ങും വേഷമിടുന്നു.
മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ നമിത് മൽഹോത്രയും യഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് നിർമാണം. എട്ട് അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് കമ്പനിയായ ഡി.എൻ.ഇ.ജിയും നിർമാണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിതരണച്ചുമതല സോണി പിക്ചേഴ്സിനാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്.
സംഗീതരംഗത്തെ രണ്ട് വമ്പൻ പേരുകളായ എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്. ഇരുവരും ചേർന്നാണ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. ശ്രീധർ രാഘവനാണ് തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കിയത്. മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം ഒരുക്കുന്നതിനായി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും വിഷ്വൽ എഫക്ട്സും ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.