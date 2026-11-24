കലക്ഷന് ഇടിഞ്ഞു; രാമായണ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ 80% വരെ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് നിർമാതാക്കൾtext_fields
കലക്ഷൻ ഇടിഞ്ഞതോടെ ഇതിഹാസചിത്രം രാമായണയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വൻ ഇളവുമായി നിർമാതാക്കൾ. ടിക്കറ്റിന് 99 രൂപ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഓഫറുകൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെയായിരുന്നു ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 1000 കോടിയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോഴും ആഭ്യന്തരതലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ഇടിവിനെ നികത്താനാണ് പുതിയ ഓഫറുമായി അണിയറ പ്രവർത്തകർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം തന്നെ 100 കോടി കലക്ഷൻ ചിത്രം നേടിയിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ വിവിധ തിയറ്ററുകളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 50 മുതൽ 60 ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ 80 ശതമാനം വരെയായി. മുംബൈ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ 2D ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 300-400 വരെയായിരുന്നു. ഇത് 99 രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഐമാക്സ് 3D ഷോകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വില 250 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ചില പ്രീമിയം ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 700-800 വരെ ഇപ്പോഴും ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.
റിലീസ് ചെയ്ത ആദ്യ നാല് ദിവസം ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് 238 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ദീപാവലിക്ക് പിന്നാലെ കലക്ഷൻ 325 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ 100 കോടി നേടിയ ചിത്രം, മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ 12.70 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നേടിയത്. മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 64 ശതമാനമായിരുന്നു ഇടിവ്. കലക്ഷനിൽ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ഇതുവരെ 955 കോടി രൂപ നെറ്റ് കലക്ഷൻ ചിത്രം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ 1700 കോടി രൂപയിലധികമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ.