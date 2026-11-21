'രാമായണ' സിനിമയിൽ രാവണനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു; സിനിമയുടെ പ്രദർശനം നിർത്തിവക്കണമെന്ന് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത് നവംബർ 5-ന് ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്ത 'രാമായണ: റൈസ് ഓഫ് എ ലെജൻഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനം ഉടനടി നിർത്തിവക്കണമെന്നും സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത്. അഹങ്കാരിയായ രാവണനെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ മോചകനായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആഖ്യാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് വി.എച്ച്.പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബജ്രംഗ് ലാൽ ബാഗ്ര ആരോപിച്ചു. അറിവും ഭക്തിയും ശക്തിയും നേടിയിട്ടും സൃഷ്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്തിയും പീഡിപ്പിച്ചും അധാർമ്മികനായി മാറിയ രാവണനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മഹർഷി വാത്മീകിയുടെ മൂലരാമായണത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളെയും ചിത്രത്തിൽ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, സ്വന്തം ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിലുള്ള പ്രതികാരമായി ശ്രീരാമന്റെ യാത്രയെ ചുരുക്കിക്കാണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ബാഗ്ര കുറ്റപ്പെടുത്തി. സമാജത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായ അസുരന്മാരെ അമർച്ച ചെയ്ത് ഋഷിമാരുടെയും ഗുരുകുലങ്ങളുടെയും യജ്ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മഹത്തായ ധർമ്മമാണ് രാമന്റേത്. എന്നാൽ അഹല്യയുടെ മോക്ഷം, നിഷാദരാജനായ ഗുഹനുമായുള്ള സൗഹൃദം, കേവട്ടന്റെ ഭക്തി തുടങ്ങിയ ശ്രീരാമന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ വ്യക്തിത്വത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ പോലും സിനിമയിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെയും സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്തിയ രാമായണത്തിലെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ ധാർമ്മിക അടിത്തറക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമായാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വി.എച്ച്.പി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തെയും വികാരങ്ങളെയും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ സമൂഹം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായും സായി പല്ലവി സീതയായും യഷ് രാവണനായും അഭിനയിക്കുന്ന ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരാനിരിക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.