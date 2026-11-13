എട്ടാം നാൾ 1000 കോടി ക്ലബ്ബിൽ; ബോക്സ് ഓഫിസ് ഭരിച്ച് ‘രാമായണ’text_fields
മുംബൈ: റിലീസ് ചെയ്ത് എട്ടാം ദിവസം തന്നെ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിൽ 1,000 കോടി രൂപയുടെ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ബോളിവുഡ് ചിത്രം ‘രാമായണ’. നിർമാതാക്കൾ പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് ചിത്രം ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിലെത്തിയത്. ഇതോടെ ആയിരം കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന പതിനൊന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായും രാമായണ മാറി.
ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ മികച്ച മുന്നേറ്റം തുടർന്നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ വമ്പൻ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 564.60 കോടി രൂപ നെറ്റ് കളക്ഷനും 675.05 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷനുമാണ് എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത്. വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് 358.50 കോടി രൂപയും സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ ‘പഠാൻ’, രൺബീർ കപൂറിന്റെ ‘അനിമൽ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര നെറ്റ് കളക്ഷൻ റെക്കോഡുകളെയും രാമായണ മറികടന്നു.
ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ആയിരം കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും രാമായണ സ്വന്തമാക്കി. ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിയ ‘പുഷ്പ 2: ദി റൂൾ’, ‘ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാമായണത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ബാഹുബലി 2, ആർ.ആർ.ആർ, ജവാൻ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ആയിരം കോടി നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള സമയവും രാമായണം മറികടന്നു.
വടക്കേ ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണികളിലും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 26 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും രാമായണത്തിന് സ്വന്തമായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
വിദേശത്തും രാമായണത്തിന് വൻ സ്വീകാര്യത
വിദേശ വിപണിയിലും ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏകദേശം 30 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. ‘ഗോഡ്സില്ല മൈനസ് സീറോ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രദർശനം തുടരുമ്പോഴും വിദേശ തിയറ്ററുകളിൽ മികച്ച സാന്നിധ്യം നിലനിർത്താൻ രാമായണത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷൻ കുതിപ്പിന് പ്രധാന കരുത്താകുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതോടെ തിയറ്ററുകളിലെ തിരക്കും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫിസ് വിജയങ്ങളിലൊന്നായ ‘ധുരന്ധർ 2’ നേടിയ 1,852 കോടി രൂപയുടെ ആഗോള കളക്ഷനാണ് ഇനി രാമായണത്തിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന ലക്ഷ്യം.