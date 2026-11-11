റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ആറു ദിവസം; ആഗോളതലത്തിൽ 800 കോടി കടന്നു, ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫിസ് തൂത്തുവാരി 'രാമായണ'text_fields
ന്യൂഡൽഹി: നിതേഷ് തിവാരിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ' റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തേരോട്ടം തുടരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആഗോള കളക്ഷനിൽ ചിത്രം 800 കോടി രൂപ പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആഗോളതലത്തിൽ 823.50 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കളക്ഷനാണ് ചിത്രം ഇതിനകം നേടിയത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് മാത്രം 526.50 കോടി രൂപയും (നെറ്റ് കളക്ഷൻ 440.45 കോടി രൂപ), അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 297 കോടി രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ വിക്കി കൗശലിന്റെ ചരിത്ര സിനിമയായ 'ഛാവ'യുടെ ആഗോള കളക്ഷൻ റെക്കോർഡും (809 കോടി രൂപ) 'രാമായണ' മറികടന്നു. 2026ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കളക്ഷൻ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി ഇതിനോടകം 'രാമായണ' മാറിയിട്ടുണ്ട്. 'ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്' (1852 കോടി), 'ജയിലർ 2' (829.65 കോടി) എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ് രാമായണത്തിന്റെ സ്ഥാനം.
ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ചയും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടിയത്. മൊത്തം 54.6 ശതമാനം ഒക്യുപൻസിയാണ് തീയറ്ററുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ബെംഗളൂരുവിൽ ഹിന്ദി ത്രീഡി പതിപ്പിന് 265 ഷോകളിൽ നിന്നായി 90.5 ശതമാനം റെക്കോഡ് ഒക്യുപൻസി ലഭിച്ചു. ജയ്പൂരിൽ 73 ശതമാനവും, മുംബൈയിൽ 66.3 ശതമാനവും, ഡൽഹി-എൻ.സി.ആറിൽ 57.8 ശതമാനവും, ഹൈദരാബാദിൽ 37.3 ശതമാനവും എന്നിങ്ങനെയാണ് തിയേറ്ററുകളിലെ തിരക്ക്. ഇവിടങ്ങളിലെ മുഴുവൻ തീയറ്ററുകളിലും 'രാമായണ' ഒന്നാമതാണ്. പ്രാദേശിക ഡബ്ബ് ചെയ്ത പതിപ്പുകളിൽ കന്നഡ പതിപ്പ് 80.7 ശതമാനം ഒക്യുപൻസിയോടെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. തെലുങ്ക് പതിപ്പിന് 32.8 ശതമാനമായിരുന്നു ഒക്യുപൻസി.
ഏകദേശം 4,000 കോടി രൂപയുടെ ഭീമാകാരമായ ബജറ്റിലാണ് ഈ പരമ്പര ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിഷ്വൽ എഫക്റ്റുകളും താരനിരയുടെ പ്രകടനവുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. രാമനായി രൺബീർ കപൂറും രാവണനായി യാഷും എത്തുമ്പോൾ, സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തിയത്. പ്രമുഖ നിർമാതാവ് നമീത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസും യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ഈ പൗരാണിക ഇതിഹാസ ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'രാമായണ ഭാഗം 1' നവംബർ അഞ്ചിനാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2028 ദീപാവലിക്ക് തീയറ്ററുകളിൽ എത്തും.