ചരിത്രം കുറിച്ച് ‘രാമായണ’; 14 ദിവസം കൊണ്ട് 1,500 കോടി ക്ലബ്ബിൽ, അതിവേഗ നേട്ടംtext_fields
രൺബീർ കപൂർ, യാഷ്, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപത്രങ്ങളായി എത്തിയ ഇതിഹാസ ചിത്രം രാമായണ ആഗോള തലത്തിൽ 1519 കോടി കലക്ഷൻ നേടി മുന്നേറുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് 14 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ചിത്രം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഒപ്പം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 1,500 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡും സിനിമ സ്വന്തമാക്കി. നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ 'ധുരന്ധർ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻകാല വിജയങ്ങളെ മറികടന്നിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ നേടിയത് ഏകദേശം 1,519.05 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മാത്രം 1,009.05 കോടി നേടി. ഇതോടെ 1,000 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് നേടുന്ന ആറാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി രാമായണം മാറി. ബാഹുബലി 2: ദി കൺക്ലൂഷൻ, ദംഗൽ, കെജിഎഫ് ചാപ്റ്റർ 2, പുഷ്പ 2, ധുരന്ധർ എന്നിവയാണ് പട്ടികയിലുള്ള മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ.
ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് 14-ാം ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏകദേശം 23.20 കോടി രൂപയും വിദേശ വിപണിയിൽ നിന്ന് 8 കോടി രൂപയും നേടി. 17,661 ഷോകളിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദി പതിപ്പിന്റെ കലക്ഷൻ 16.50 കോടി രൂപയും കന്നഡയിൽ 1.65 കോടി, തമിഴിൽ 1.60 കോടി, തെലുങ്കിൽ 1.30 കോടി, മലയാളത്തിൽ 2.15 കോടി രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഹിന്ദി ബോക്സ് ഓഫീസ് കലക്ഷനിൽ ധുരന്ധറിനെ മറികടന്ന് 'ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ചിന്' പിന്നിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാനും 'രാമായണക്ക്' സാധിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയായിട്ടാണ് രാമായണ അറിയപ്പെടുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണ ചെലവിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ രാം ഗോപാൽ വർമ്മ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.
4,700 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ നിർമിച്ച രാമായണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് ഏകദേശം 800 കോടി രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് ചെലവ് വന്നതെന്നും ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കുമായി 4700 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റാണ് കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിലും ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ വിജയം കൊണ്ടുതന്നെ ആ തുക പൂർണമായി മുതലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രൺബീർ കപൂറിന്റെയും സായ് പല്ലവിയുടെയും കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 1,000 കോടി ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ നേടുന്നത്. 'കെജിഎഫ്: ചാപ്റ്റർ 2'ന് ശേഷം യാഷിന്റെ രണ്ടാമത്തെ 1,500 കോടി ആഗോള നേട്ടമാണിത്. യുഎസ്, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടുന്ന ചിത്രം, നവംബർ 19ന് ബ്രസീൽ, ഇറ്റലി, ഉക്രെയ്ൻ, ഹംഗറി എന്നിവിടങ്ങളിലും നവംബർ 20ന് പോളണ്ടിലും, നവംബർ 26ന് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ, യൂറോപ്യൻ വിപണികളിലെ മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും റിലീസ് ചെയ്യും.