ഓമിലെ സായ് പല്ലവിയുടെ പൊലീസ് വേഷത്തിന് പ്രചോദനം മെറിൻ ജോസഫ് ഐ.പി.എസ്; വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി

ഓമിലെ സായ് പല്ലവിയുടെ പൊലീസ് വേഷത്തിന് പ്രചോദനം മെറിൻ ജോസഫ് ഐ.പി.എസ്; വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിtext_fields
ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്ന രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ചിത്രം ഓം തിയേറ്റർ റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ ഐ.പി.എസ് ഓഫീസറായി വേഷമിടുന്ന സായ് പല്ലവിയുടെ ലുക്ക് ഇതിനകം തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോളിതാ ഈ ലുക്കിനു പിന്നിലെ പ്രജോതനത്തെ കുറിച്ചും റഫറൻസിനെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് സംവിധായകൻ. നടി സായി പല്ലവിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് മലയാളി ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മെറിൻ ജോസഫിന്റെ ശൈലിയും രൂപവും വലിയ സ്വാധീനമായതായി രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൽ താരം അവതരിപ്പിക്കുന്ന എ.എസ്.പി നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് പൂർണ്ണത നൽകാനാണ് മെറിൻ ജോസഫിന്റെ ജീവിതശൈലിയും രൂപവും റഫറൻസായി ഉപയോഗിച്ചത്.
പ്രമുഖ മാധ്യമമായ ഗലാട്ട പ്ലസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മെറിൻ ജോസഫ് ഒരു മികച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്നും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓം സിനിമയിലെ സായി പല്ലവിയുടെ കഥാപാത്രം മെറിൻ ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ലെങ്കിലും, നടിയുടെ ലുക്കിനും ശൈലിക്കും മെറിൻ ജോസഫാണ് പ്രധാന റഫറൻസ് എന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. മെറിൻ ജോസഫിനെപ്പോലെ ബോബ് ചെയ്ത മുടി വെട്ടിയുള്ള ലുക്കിലാണ് സായി പല്ലവിയും ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്.
തന്റെ മുൻകാല ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയശൈലിയിൽ നിന്നും ലുക്കിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് സായി പല്ലവിക്ക് നൽകാനാണ് മേരി ജോസഫിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചതെന്ന് രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി വ്യക്തമാക്കി. സംവിധായകന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മെറിൻ ജോസഫിന്റെ രൂപം മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല, കഥാപാത്രത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി സായി പല്ലവി ഈ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയോടൊപ്പം കുറച്ചുസമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ഓം വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.