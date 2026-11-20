സൂപ്പർ ഡീലക്സിന് ശേഷം വിജയ് സേതുപതിയും ത്യാഗരാജൻ കുമാരരാജയും വീണ്ടുമെത്തുന്നു; ‘പോക്കറ്റ് നോവൽ’ ജനുവരി 14ന്text_fields
ചെന്നൈ: സൂപ്പർ ഡീലക്സിന് ശേഷം വിജയ് സേതുപതിയെ നായകനാക്കി ത്യാഗരാജൻ കുമാരരാജ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം ‘പോക്കറ്റ് നോവലി’ന്റെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൊങ്കൽ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2027 ജനുവരി 14-ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി 14-ലെ റിലീസ് നിർമ്മാതാക്കൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായത്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലെ ലൊക്കേഷൻ ദൃശ്യങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായ വിവരം ടീം അറിയിച്ചത്.
സംഭാഷണങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ അവതരണ ശൈലിക്കും പേരുകേട്ട ത്യാഗരാജൻ കുമാരരാജയും വിജയ് സേതുപതിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളത്. റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച പോസ്റ്റർ സംഗീതസംവിധായകനും നടനുമായ ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറും തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു. ചിത്രത്തിലേക്ക് സംഗീതസംവിധായകനായി ജി.വി. പ്രകാശ് എത്തിയതായി നിർമ്മാതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇളയരാജയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധായകനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ അദ്ദേഹം പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവിട്ട സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ പട്ടികയിൽ ഇളയരാജയുടെ പേര് കാണാതിരുന്നത് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ശക്തിപകർന്നു. പിന്നാലെ ജി.വി. പ്രകാശ് പകരം എത്തുന്നുവെന്ന വാർത്തകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക വ്യക്തത വന്നിരിക്കുന്നത്. ജി.വി. പ്രകാശിന്റെ സാന്നിധ്യം ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതത്തിന് പുതിയൊരു തലം നൽകുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
ചിത്രത്തിലെ നായികയായ മാളവിക മോഹനൻ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ മാസം പങ്കുവെച്ച വൈകാരിക കുറിപ്പും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടേതായ ഒരു ചെറിയ ലോകമായി മാറാറുണ്ടെന്നും അത്തരമൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മാളവിക കുറിച്ചിരുന്നു. ദീർഘമായ ഷൂട്ടിങ് കാലയളവിൽ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മറ്റൊരു വീടുപോലെയായി മാറുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഷൂട്ടിങിനിടെ മികച്ച പിന്തുണ നൽകുകയും സൗകര്യപ്രദമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയും ചെയ്തതിന് വിജയ് സേതുപതിക്ക് മാളവിക നന്ദി പറഞ്ഞു.
സംവിധായകൻ ത്യാഗരാജൻ കുമാരരാജയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണെന്നും സംവിധായകനെന്ന നിലയിലും വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം ഏറെ വിലമതിക്കത്തതാണെന്നും മാളവിക പ്രശംസിച്ചു. ചിത്രീകരണ വേളയിൽ ടീമിന് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് എഴിൽ മതിയോടും അവർ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ‘ബത്ത’ എന്ന തമിഴ് കോമഡി ഡ്രാമയിലാണ് വിജയ് സേതുപതി ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പൊങ്കൽ റിലീസായി എത്തുന്ന ‘പോക്കറ്റ് നോവൽ’ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ ലോകം വിലയിരുത്തുന്നത്.