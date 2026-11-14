'ജയിലർ 2' മുതൽ 'രണബാലി' വരെ: ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയിൽ അഞ്ച് പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ

'ജയിലർ 2' മുതൽ 'രണബാലി' വരെ: ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയിൽ അഞ്ച് പുതിയ ചിത്രങ്ങൾtext_fields
ഈ ആഴ്ച ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അഞ്ച് പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ. രജനികാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2', വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ഒന്നിക്കുന്ന 'രണബാലി' എന്നിവക്കൊപ്പം ദിലീപിന്റെ 'ബാന്ദ്ര', പൃഥ്വിരാജ്–കരീന കപൂർ ചിത്രം 'ദായ്റ', സൈജു കുറുപ്പും ഇന്ദ്രൻസും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന 'ദ് തേർഡ് മർഡർ' എന്നിവയും സ്ട്രീമിങ്ങിനെത്തി.
ജയിലർ 2
രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജയിലർ 2' ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ലഭ്യമാണ്. വിദ്യ ബാലൻ, എസ്.ജെ. സൂര്യ, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, മോഹൻലാൽ, ഹൃത്വിക് റോഷൻ, രമ്യ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
രണബാലി
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന പീരിയോഡിക്കൽ ഡ്രാമയാണ് 'രണബാലി'. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടിയില്ല. ഇപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ഒ.ടി.ടി സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചു. തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, തമിഴ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം കാണാം.
ബാന്ദ്ര
ദിലീപിനെ നായകനാക്കി അരുൺ ഗോപി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'ബാന്ദ്ര'. തമന്നയും മംമ്ത മോഹൻദാസുമാണ് നായികമാർ. തിയറ്റർ റിലീസിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ചിത്രം ഒ.ടി.ടിയിലെത്തുന്നത്. സീ5ലൂടെയാണ് സ്ട്രീമിങ്. തിയറ്ററുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ ചിത്രത്തിനായിരുന്നില്ല.
ദ തേർഡ് മർഡർ
സൈജു കുറുപ്പ്, ഇന്ദ്രൻസ്, വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് 'ദ തേർഡ് മർഡർ'. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. മനോരമ മാക്സിലൂടെ ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും.
ദായ്റ
മേഘ്ന ഗുൽസാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജും കരീന കപൂറുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് പൃഥ്വിരാജ് എത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 18ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വിജയം നേടിയിരുന്നില്ല. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം കാണാനാകും. ജംഗിൾ പിക്ചേഴ്സും പെൻ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് നിർമാണം.