നെടുമുടി വേണുവും പി. ബാലചന്ദ്രനും അവസാനമായി ഒന്നിച്ച ചിത്രം; ‘ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെ വീട്’ തിയറ്ററുകളിലേക്ക്

നെടുമുടി വേണുവും പി. ബാലചന്ദ്രനും അവസാനമായി ഒന്നിച്ച ചിത്രം; ‘ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെ വീട്’ തിയറ്ററുകളിലേക്ക്text_fields
കൊച്ചി: ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവും , രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ചലച്ചിത്രകാരനുമായ ഡോ.ബിജു സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഓറഞ്ച്മരങ്ങളുടെ വീട്' ഈ മാസം 20 ന് തിയറ്ററിലെത്തും. അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ച ചിത്രമാണ് 'ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെ വീട്.' മലയാളത്തിന്റെ അഭിനയ പ്രതിഭകളായ നെടുമുടി വേണുവും, പി.ബാലചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ അവസാന ചിത്രവുമാണിത്.
ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിലെത്തിയ സാമുവൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നെടുമുടി വേണു ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ ഒരുഭാഗം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മകൻ ഡേവിസിന്റെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്ന സാമുവലിന് അവിടത്തെ ജീവിതം വീർപ്പുമുട്ടലാകുന്നു.
ഒരു അപകടത്തെത്തുടർന്ന് സാമുവൽ ആശുപത്രിയിലാകുന്നതോടെ ഡേവിസും മകൻ സ്റ്റീവും (ഗോവർദ്ധനൻ) നാട്ടിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്ന് സാമുവൽ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു - കൂട്ടിന് കൊച്ചുമകൻ സ്റ്റീവും.
തുടർന്ന് പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയെയും തേടി മുത്തശ്ശനും കൊച്ചുമകനും നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം. കാണാതായ അച്ഛനെയും മകനെയും തിരഞ്ഞ് ഡേവിസും സുഹൃത്ത് മാത്യൂസും നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം. പി. ബാലചന്ദ്രനും ജയപ്രകാശ് കുളൂരുമാണ് സാമുവലിന്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളായി എത്തുന്നത്. ഡേവിസായി പ്രകാശ് ബാരെയും സ്റ്റീവായി ഗോവർദ്ധനനും മാത്യൂസായി ദീപൻ ശിവരാമനും അഭിനയിക്കുന്നു.
നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേരുകളും, തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷവും, പ്രകൃതിയുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും ഹൃദയസ്പർശിയായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന റോഡ് മൂവിയാണ് ചിത്രമെന്ന് സംവിധായകൻ ഡോ. ബിജു വ്യക്തമാക്കി. പ്രായമാകുന്ന മനുഷ്യരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, അവരുടെ ഓർമ്മകളെയും, ആഗ്രഹങ്ങളെയും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും എത്രമാത്രം മാനിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് സിനിമ ഉയർത്തുന്നത്.
മൂവി നൊമാഡ്സ് - സിലിക്കൺ മീഡിയ. എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ, ഇൻവിസ് മൾട്ടിമീഡിയയുടേയും വിസ്റ്റ വിഎഫ്എക്സിന്റെയും സിംഗപ്പൂർ കൈരളി ഫിലിം ഫോറത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ സിറാജ് ഷാ, വിജയശ്രീ ബിജുകുമാർ, ഉഷാദേവി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കൾ. സഹ നിർമാതാവ് - എംജി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിത്താൻ. ഛായാഗ്രഹണം - യദു രാധാകൃഷ്ണൻ, എഡിറ്റിങ് - ഡേവിസ് മാനുവൽ, കലാസംവിധാനം - അജയൻ വി കാട്ടുങ്കൽ, സംഗീതം - സന്തോഷ് ചന്ദ്രൻ. പി.ആർ.ഒ -പി.ആർ. സുമേരൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറയിലുള്ളത്.