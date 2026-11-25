ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 100 കോടി തൊട്ട് ധനുഷ്-മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ഓം; അഞ്ചാം ദിനത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റംtext_fields
ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോൾ റിലീസ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 100 കോടി നേടി. നവംബർ 20-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ ഇതുവരെ 100.75 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയെന്നാണ് ട്രാക്കിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ട്രാക്കിംഗ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 5.40 കോടി രൂപ നെറ്റ് കളക്ഷൻ നേടി. വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നും ചിത്രത്തിന് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം ദിനം വിദേശത്ത് നിന്ന് 1 കോടി രൂപ നേടിയതോടെ, ഓവർസീസ് ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 29.50 കോടി രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ ചേരുമ്പോഴാണ് ചിത്രം 100 കോടി പിന്നിടുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ 31,893 പ്രദർശനങ്ങളിലായി ഏകദേശം 48.75 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച ചിത്രത്തിൽ പളനിവേൽ എന്ന കഥാപാത്രമായി ധനുഷും, സിയ എന്ന കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടിയും എത്തുന്നു. ഭീഷ്മ പർവ്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻ ചിത്രങ്ങളെ മറികടന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള കളക്ഷൻ നേടുന്ന ചിത്രമായി ഓം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ബജറ്റിലാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തമിഴിന് പുറമെ തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിലും ചിത്രം പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്.