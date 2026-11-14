തമിഴിലേക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവുമായി മമ്മൂട്ടി, സി.ബി.ഐ ഓഫീസറായി സായ് പല്ലവി; ആവേശമായി ധനുഷിന്റെ 'ഓം' ട്രെയിലർtext_fields
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ 'ഓം: ചാപ്റ്റർ വൺ' സിനിമയുടെ ആവേശകരമായ ട്രെയിലർ പുറത്തുവന്നു. ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം ഒരു മാസ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയായാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ തമിഴിലേക്കുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് കൂടിയാകും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ അല്പം കാലതാമസം നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോട അടുത്താണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടത്. ‘ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്’ എന്ന വരികളോടെയാണ് ട്രെയിലർ ആരംഭിക്കുന്നത്.
രണ്ട് പ്രധാന തീർത്ഥാടന നഗരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്ന സൂചന. 'ഓപ്പറേഷൻ മോൾ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പൊലീസ് ദൗത്യത്തിന് ചുറ്റുവട്ടമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന സംഘർഷങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. ക്രിമിനൽ ശൃംഖലകളും ചന്ദന കടത്തുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രമേയം. റെഡ് ഹിൽസ് കാർത്തികേയൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടി എത്തുമ്പോൾ, ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ ധനുഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥ നിത്യ റെഡ്ഡിയായാണ് സായ് പല്ലവി വേഷമിടുന്നത്.
സായ് പല്ലവിയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തിനൊപ്പം ശ്രീലീല, നസിറുദ്ദീൻ ഷാ, ഇന്ദ്രൻസ് എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളും ട്രെയ്ലറിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. സായ് അഭ്യങ്കറിന്റെ സംഗീതവും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ട്രെയിലറിലെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാനങ്ങളും മമ്മൂട്ടിയുടെ ബർമ്മ കാർത്തികേയൻ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഗ്ലിംപ്സ് വിഡിയോയും സായ് പല്ലവിയുടെ നിത്യ റെഡ്ഡി കാരക്ടർ വിഡിയോയും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ആക്ഷനും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ത്രില്ലിംഗ് രംഗങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന വമ്പൻ സിനിമാറ്റിക് അനുഭവത്തിന്റെ സൂചനകളാണ് ട്രെയ്ലർ നൽകുന്നത്. ധനുഷിന്റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസും ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം നവംബർ 20ന് ആഗോള റിലീസായി തിയറ്ററുകളിലെത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ കേരള വിതരണാവകാശം ബിനു ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസാണ് കേരളത്തിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാർട്ണർ.
അമരൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ധനുഷും സായ് പല്ലവിയും ‘മാരി 2’ന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.