‘സിന്നേഴ്സി’ലെ പ്രകടനത്തിന് അംഗീകാരം; ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച് മൈക്കൽ ബി. ജോർദാൻtext_fields
ദാദാസാഹെബ് ഫാൽക്കെ ഇന്റർനാഷനൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നൽകിയ പുരസ്കാരം അംഗീകരിച്ച് ഹോളിവുഡ് നടൻ മൈക്കൽ ബി. ജോർദാൻ. റയാൻ കൂഗ്ലർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സിന്നേഴ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഇൻ എ ഇന്റർനാഷനൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം വിഭാഗത്തിൽ ജോർദാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെ പുരസ്കാരത്തോടുള്ള പ്രതികരണം അറിയിച്ച താരം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘാടകർക്ക് നന്ദിയും അറിയിച്ചു.
നവംബർ 20നാണ് ഡി.പി.ഐ.എഫ്.എഫ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലെ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം സ്വന്തം സ്റ്റോറിയിൽ പങ്കുവെച്ചായിരുന്നു ജോർദാന്റെ പ്രതികരണം. സ്പാർക്കിൾ ഇമോജിയും ആശ്ചര്യചിഹ്നങ്ങളും ചേർത്താണ് താരം സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലക്ക് പുറമെ ഹോളിവുഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമാരംഗത്തെ പ്രമുഖരും പുരസ്കാര പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പട്ടികയിൽ പേരുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങൾ പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ജോർദാന്റെ പ്രതികരണത്തോടെ വിരാമമായത്.
2025ൽ റയാൻ കൂഗ്ലർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹൊറർ ചിത്രമായ 'സിന്നേഴ്സി'ലെ ഇരട്ട വേഷത്തിനാണ് ജോർദാന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. സ്മോക്ക് സ്റ്റാക്ക് ട്വിൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇരട്ട സഹോദരന്മാരായ എലിജാ (സ്മോക്ക്), എലിയാസ് (സ്റ്റാക്ക്) എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് താരം അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഇരുവർക്കും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നൽകിയുള്ള ജോർദാന്റെ പ്രകടനം ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ചിത്രം ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിൽനിന്ന് 379.7 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 3,350 കോടി രൂപ) നേടി വൻ വിജയമായി മാറി. ഡി.പി.ഐ.എഫ്.എഫ് 2026ൽ മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങൾക്കും പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ഗായിക ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റിനെ ഇന്റർനാഷനൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു.
ജെയിംസ് കാമറൂണിന് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഗ്ലോബൽ സിനിമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. 'ഹാംനെറ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ജെസ്സി ബക്ക്ലി ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഇൻ എ ഇന്റർനാഷനൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം പുരസ്കാരം നേടി. പോൾ തോമസ് ആൻഡേഴ്സണാണ് മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധായകൻ. 'അവതാർ: ഫയർ ആൻഡ് ആഷ്' മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചർ ഫിലിമായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം, മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി സ്വകാര്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാർഷിക ചലച്ചിത്രമേളയും പുരസ്കാര പരിപാടിയുമാണ് ദാദാസാഹെബ് ഫാൽക്കെ ഇന്റർനാഷനൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ (ഡി.പി.ഐ.എഫ്.എഫ്).
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായ ദാദാസാഹെബ് ഫാൽക്കെയുടെ പേരിലുള്ള ഈ പുരസ്കാരം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക ദാദാസാഹെബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായാണ് ഔദ്യോഗിക പുരസ്കാരം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മാർവൽ ആരാധകർക്ക് സുപരിചിതനായ മൈക്കൽ ബി. ജോർദാൻ 'ബ്ലാക്ക് പാന്തർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ താരമാണ്. ചിത്രത്തിൽ എറിക് കിൽമോംഗർ എന്ന വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ജോർദാന്റെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളായ 'സ്വാപ്ഡ്', 'ദ തോമസ് ക്രൗൺ അഫയർ' എന്നിവ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്.