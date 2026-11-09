മെലാനിയ ട്രംപിന്റെ ജീവിതം സ്ക്രീനിലേക്ക്; രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഡോക്യുസീരീസ് ​പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നു

മെലാനിയ ട്രംപിന്റെ ജീവിതം സ്ക്രീനിലേക്ക്; രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഡോക്യുസീരീസ് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നുtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപിന്റെ വ്യക്തിജീവിതവും ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും അടങ്ങുന്ന പുതിയ ഡോക്യുസീരീസ് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ. 'മെലാനിയ: ദ സീരീസ്' എന്ന പേരിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഡോക്യുസീരീസ് നവംബർ 20ന് സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തും. മെലാനിയ ട്രംപിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇതുവരെ പുറത്തറിയാത്ത അനുഭവങ്ങളും അമേരിക്കൻ പ്രഥമ വനിത എന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും പരമ്പരയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ അവകാശവാദം.
സീരീസിന്റെ ട്രെയിലറും ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിലറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അധികാരത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് മെലാനിയ നടത്തുന്ന പരാമർശമാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. "എല്ലാവർക്കും അധികാരത്തോട് അടുത്തുനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് വളരെ അപകടകരമായേക്കാം" എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.
തുടർന്ന് മെലാനിയയുടെയും മകൻ ബാരൺ ട്രംപിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ട്രെയിലറിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അമ്മ, ഭാര്യ, അമേരിക്കയുടെ പ്രഥമ വനിത എന്നീ നിലകളിലുള്ള തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മകനോടുള്ള കരുതലിനെക്കുറിച്ചും മെലാനിയ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. 'ഡെഡ്ലൈൻ' റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളാണ് സീരീസിലുള്ളത്.
ആദ്യ എപ്പിസോഡായ 'ഫാമിലി ആൻഡ് ട്രസ്റ്റിൽ' അമേരിക്കയുടെ പ്രഥമ വനിതയുടെ ചുമതലകളും രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡായ 'പ്രൈഡ് ആൻഡ് ഓണറി'ൽ പ്രഥമ വനിത എന്ന നിലയിലുള്ള മെലാനിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഉൾകൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്.
നേരത്തെ ബ്രെറ്റ് റാറ്റ്നർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'മെലാനിയ' എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ സീരീസ് എത്തുന്നത്. ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ജനുവരി 30ന് തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് മാർച്ച് 9ന് സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യമായി. ആമസോൺ എം.ജി.എം സ്റ്റുഡിയോസാണ് ഡോക്യുമെന്ററി നിർമിച്ചത്.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 75 ദശലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ആകെ ബജറ്റ്. ഇതിൽ 40 ദശലക്ഷം ഡോളർ നിർമാണച്ചെലവും 35 ദശലക്ഷം ഡോളർ വിപണനത്തിനും പരസ്യപ്രചാരണത്തിനുമായി ചെലവഴിച്ചതായാണ് വിവരം. ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 16 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കലക്ഷനാണ് ചിത്രം നേടിയതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
മെലാനിയ ട്രംപിന്റെ പൊതുജീവിതത്തിനപ്പുറം കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും വ്യക്തിപരമായ നിലപാടുകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ ഡോക്യുസീരീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മകൻ ബാരണിനോടുള്ള അടുപ്പവും പ്രഥമ വനിത എന്ന നിലയിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നതും പരമ്പരയുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകും.