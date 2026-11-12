മണിരത്നത്തിന്റെ പ്രണയകഥയിൽ വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും; 'ഇഞ്ചി വെള്ളം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്

മണിരത്നത്തിന്റെ പ്രണയകഥയിൽ വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും; 'ഇഞ്ചി വെള്ളം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്text_fields
മണിരത്നം വീണ്ടും പ്രണയചിത്രവുമായി എത്തുന്നു. വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന 'ഇഞ്ചി വെള്ളം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി അണിയറപ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2027 ജനുവരി 29ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക മോഷൻ പോസ്റ്ററും ഫസ്റ്റ് ലുക്കും അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു.
വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും ദമ്പതികളായാണ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നതെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന മോഷൻ പോസ്റ്റർ നൽകുന്ന സൂചന. ഇരുവർക്കുമൊപ്പം ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും പോസ്റ്ററിൽ കാണാം. 'മീസൈയ മുറുക്ക് 2', '418' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ കന്നഡ നടി ചൈത്ര ജെ. ആചാറും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. മണിരത്നവും സംഗീത മാന്ത്രികൻ എ.ആർ. റഹ്മാനും ഒന്നിക്കുന്ന 19-ാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഇഞ്ചി വെള്ളം'. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത അവകാശം സോണി മ്യൂസിക്കും, ഒ.ടി.ടി സ്ട്രീമിങ് അവകാശം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
മണിരത്നം തന്നെ രചന നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം മദ്രാസ് ടാക്കീസിന്റെ ബാനറിൽ മണിരത്നവും ശിവ ആനന്ദും, ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സുഭാസ്കരനും ചേർന്നാണ് നിർമിക്കുന്നത്. 2025ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'തഗ് ലൈഫിന്' ശേഷം മണിരത്നവും സുഭാസ്കരനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. അവിക് മുഖോപാധ്യായ ഛായാഗ്രഹണവും, ശ്രീകർ പ്രസാദ് എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിക്കുന്നു. ശർമിഷ്ഠ റോയ് ആണ് കലാസംവിധാനം. ദിലീപ് സുബ്ബരായനാണ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.
അതേസമയം, വിജയ് സേതുപതിയുടെയും സായ് പല്ലവിയുടെയും മറ്റ് നിരവധി ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. മിഷ്കിൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ട്രെയിൻ' ആണ് വിജയ് സേതുപതിയുടേതായി ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രം. ഡിസംബർ 4ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തും. ത്യാഗരാജൻ കുമാരരാജയുടെ 'പോക്കറ്റ് നോവൽ' 2027 ജനുവരി 14ന് പൊങ്കൽ റിലീസായും എത്തും.
നിലവിൽ തിയറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടി മുന്നേറുന്ന 'രാമായണ: റൈസ് ഓഫ് എ ലെജൻഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിളക്കത്തിലാണ് സായ് പല്ലവി. രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഓം – ചാപ്റ്റർ 1: ഉധിരം – ദി ബ്ലഡ് വുഡ്' ആണ് സായ് പല്ലവിയുടെ അടുത്ത റിലീസ്. നവംബർ 20ന് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തും. 'അമരന്' (2024) ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയുമായും, 'മാരി 2'ന് (2018) ശേഷം ധനുഷുമായും സായ് പല്ലവി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം മണിരത്നം വീണ്ടും പ്രണയകഥയുമായി എത്തുമ്പോൾ, വിജയ് സേതുപതി, സായ് പല്ലവി, എ.ആർ. റഹ്മാൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ.