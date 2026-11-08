മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് മാസ് പ്രോജക്ട്; 'മേള' പുതിയ പോസ്റ്റർ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ

മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് മാസ് പ്രോജക്ട്; 'മേള' പുതിയ പോസ്റ്റർ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയtext_fields
കൊച്ചി: മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'മേള'യുടെ ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. പ്രേക്ഷകർക്ക് ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ടാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പുതിയ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ മാസ് എന്റർടെയ്നർ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന പോസ്റ്ററും വിഷ്ണു വിജയ് ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.
കറുത്ത വേഷത്തിൽ നടുവിലെ കസേരയിൽ മാസ് ലുക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയും, അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമായി അണിനിരക്കുന്ന മറ്റ് സഹതാരങ്ങളുമാണ് ദീപാവലി പോസ്റ്ററിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിലെ ബിജിഎം ട്രെൻഡിങ് ആയതുപോലെ, പുതിയ പോസ്റ്ററിനൊപ്പം പുറത്തുവിട്ട പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിന്ന് വൻ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒൻപതാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. മുൻ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാണച്ചെലവിലും വിപുലമായ കാൻവാസിലുമാണ് 'മേള' ഒരുങ്ങുന്നത്. 'കളങ്കാവൽ' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി കമ്പനി ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസ് പ്രകടനങ്ങളും ആക്ഷനും കോമഡിയും നിറഞ്ഞ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായി ഒരുങ്ങുന്ന 'മേള' 2027ൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
'ഫാലിമി' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് മലയാള ചിത്രത്തിന് ശേഷം തമിഴിൽ 'തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ' എന്ന വിജയചിത്രമൊരുക്കിയ നിതീഷ് സഹദേവ് വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രൊജക്റ്റാണിത്. സംവിധായകനും അനുരാജ് ഒ.ബിയും ചേർന്നാണ് കഥയും തിരക്കഥയും തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസാണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്.