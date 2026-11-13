'രണ്ട് ദിവസത്തോളമെടുത്താണ് മമ്മൂട്ടി തിരക്കഥ കേട്ടത്, ഒരോ വരിയും വിലയിരുത്തി'; മെഗാസ്റ്റാറിന്റെ തമിഴ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻtext_fields
പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് 'ഓം - ചാപ്റ്റർ 1: ഉദിരം - ദി ബ്ലഡ് വുഡ്'. ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാനായി മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി കാണിച്ച കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ചും സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കുവെച്ച വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ സിനിമ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് കൃത്യം പത്തു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മമ്മൂട്ടി തന്നെ കൊച്ചിയിലെ വസതിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു എന്ന് രാജ്കുമാർ ഓർക്കുന്നു.
ഏകദേശം രണ്ടര ദിവസത്തോളം നീണ്ട ഒരുക്കങ്ങളായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നടന്നത്. രാത്രി സമയങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും മമ്മൂട്ടി സംവിധായകനെക്കൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതിയും രണ്ടാം പകുതിയും മാത്രമല്ല ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രമുള്ള രംഗങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം ഇരുന്ന് വിലയിരുത്തി. കേവലം ഒരു സാധാരണ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡിങ് എന്നതിലുപരി കഥയിലെ ഓരോ വഴിതിരിവുകളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആഴവും വളർച്ചയും മമ്മൂട്ടി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന്റെയും ഡയലോഗുകൾ പോലും ആദ്യ വരി മുതൽ അദ്ദേഹം ഒന്നിച്ച് പരിശോധിച്ചു. ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ സംശയങ്ങൾ പോലും ചോദിച്ചുതീർക്കാനും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഗ്രഹിക്കാനും ഈ സമയംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രീകരണ വേളയിലേക്ക് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത് പൂർണമായും എല്ലാ തയാറെടുപ്പുകളോടും കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു.
ചിത്രത്തിൽ 'ബർമ്മ കാർത്തികേയൻ' എന്ന ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളകടത്തുകാരന്റെ വേഷത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി തമിഴ് സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നത് എന്നത് ആരാധകരിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വൻ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ഈ ചിത്രം നവംബർ 20-ന് തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.