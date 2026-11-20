ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ തിളങ്ങി മലയാളി കലാകാരന്മാർ; ‘ഗോവൻ സ്റ്റോറീസ്’ വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ‘ദര്യ’text_fields
കൊച്ചി: നവംബർ 20 മുതൽ 28 വരെ ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന 57-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ, ‘ഗോവൻ സ്റ്റോറീസ്’ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ‘ദര്യ’ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതജ്ഞൻ രാകേഷ് കേശവനും ചലച്ചിത്രകാരൻ കിഷോർ അർജുനും ദേശീയ തലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടി.
കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്ന കിഷോർ അർജുൻ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ദര്യ’, സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹ്രസ്വചിത്രം തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ തുടർച്ചയായി ഏഴ് വർഷങ്ങളായി ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ രാകേഷ് കേശവന് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. ഈ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ തന്നെയാണ് ‘ദര്യ’യുടെ ലോക പ്രീമിയറും നടക്കുക.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേരളപ്പിറവി ആഘോഷവേളയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ, കേരളത്തിനായുള്ള സംഗീത സമർപ്പണമായ ‘നിയതം’ എന്ന സൃഷ്ടിയിലൂടെയാണ് ഇവർ നേരത്തെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഡോ. ശ്രീദാസ് എസ്. സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഗാനത്തിൽ കിഷോർ അർജുൻ ക്രിയേറ്റിവ് ഹെഡ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ, രാകേഷ് കേശവൻ ഗാനരചനയും ആലാപനവും സംഗീത സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചു. അന്നത്തെ കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ രാജ്ഭവനിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഗാനം പ്രകാശനം ചെയ്തത്.
രാകേഷ് കേശവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐയിലേക്കുള്ള ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്.
"എന്റെ സംഗീതമുള്ള ഒരു ചിത്രം ആദ്യമായി ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. കഥ പറയുന്നതിൽ സംഗീതത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്, അതിനാൽ ഈ അംഗീകാരം എനിക്ക് ഏറെ അർത്ഥവത്താണ്" രാകേഷ് പറഞ്ഞു.
സംവിധായകനായി തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും, തിരക്കഥാകൃത്തായി തുടർച്ചയായി ഏഴാം തവണയും ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കിഷോർ അർജുൻ പറയുന്നു: "തന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതുന്ന ഒരു ബാലന്റെ കഥയാണ് 'ദര്യ' പറയുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ ചെറായി ബീച്ചിൽ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ട ചില യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതിന് പ്രചോദനമുണ്ടായത്. തുടക്കത്തിൽ ഇതൊരു മലയാളം ഫീച്ചർ ഫിലിമായിട്ടാണ് വികസിപ്പിച്ചതെങ്കിലും, പിന്നീട് ഇതിന്റെ കാതൽ ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് 'ദര്യ' രൂപപ്പെട്ടത് ."
57ാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.ഐയിൽ 86 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 159 അന്താരാഷ്ട്ര ചിത്രങ്ങളും, 18 ഭാഷകളിലായുള്ള 76 ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം, നാഷണൽ ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ, ഗോവ സർക്കാർ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മേള, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ്.