മാഞ്ഞുപോയ അതുല്യ പ്രതിഭകൾ വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ; നെടുമുടി വേണുവും പി.ബാലചന്ദ്രനും അവസാനമായി ഒരുമിച്ച 'ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെ വീട്' റിലീസിന്

മാഞ്ഞുപോയ അതുല്യ പ്രതിഭകൾ വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ; നെടുമുടി വേണുവും പി.ബാലചന്ദ്രനും അവസാനമായി ഒരുമിച്ച 'ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെ വീട്' റിലീസിന്text_fields
കൊച്ചി: മാഞ്ഞുപോയ മലയാളത്തിന്റെ അനശ്വര അഭിനയ പ്രതിഭകളായ നെടുമുടി വേണുവും പി.ബാലചന്ദ്രനും അവസാനമായി ഒരുമിച്ച 'ഓറഞ്ച്മരങ്ങളുടെ വീട്' ഈ മാസം 20ന് തീയറ്ററുകളിൽ. ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവും പ്രമുഖ ചലച്ചിത്രകാരനുമായ ഡോ. ബിജു ആണ് സംവിധാനം.
അന്തർദേശീയ ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ച ചിത്രമാണ് 'ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെ വീട്.' നെടുമുടി വേണുവും, പി.ബാലചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ അവസാന ചിത്രവുമാണിത്. മലയാള സിനിമയെ ലോക സിനിമയുടെ നെറുകയിൽ എത്തിച്ച വിഖ്യാതനായ ചലച്ചിത്രകാരനായ ഡോ. ബിജുവിന്റെ ഏറെ പുതുമയുള്ള ചിത്രമാണിത്.
ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിലെത്തിയ സാമുവൽ (നെടുമുടി വേണു), തനിക്ക് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം തേടുകയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മകൻ ഡേവിസിന്റെ (പ്രകാശ് ബാരെ) നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി നഗരത്തിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്ന അയാൾക്ക് ജീവിതം വീർപ്പുമുട്ടലാകുന്നു. ഒരു അപകടത്തെത്തുടർന്ന് സാമുവൽ ആശുപത്രിയിലാകുന്നതോടെ ഡേവിസും മകൻ സ്റ്റീവും (ഗോവർദ്ധനൻ) നാട്ടിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽനിന്ന് സാമുവൽ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു - കൂട്ടിന് കൊച്ചുമകൻ സ്റ്റീവും.
അവിടെനിന്ന് ഉദ്വേഗജനകമായ ഒരു യാത്രയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഒരു വശത്ത്, തന്റെ പഴയ ചങ്ങാതിമാരെയും (പി. ബാലചന്ദ്രൻ, ജയപ്രകാശ് കുളൂർ) ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളുടെ മാന്ത്രികതയെയും തേടി മുത്തശ്ശനും കൊച്ചുമകനും നടത്തുന്ന യാത്ര. മറുവശത്ത്, കാണാതായ അച്ഛനെയും മകനെയും തിരഞ്ഞ് പരക്കം പായുന്ന ഡേവിസും സുഹൃത്ത് മാത്യൂസും (ദീപൻ ശിവരാമൻ).
നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേരുകളും, തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷവും, പ്രകൃതിയുമായുള്ള ആത്മബന്ധവും ഹൃദയസ്പർശിയായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന റോഡ് മൂവിയാണിതെന്ന് സംവിധായകൻ ഡോ. ബിജു വ്യക്തമാക്കി.
മലയാള നാടകവേദിയിലെ ഒട്ടനവധി പ്രതിഭകളുടെ അപൂർവ സംഗമ വേദിയായിരുന്നു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ. നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട വേണുച്ചേട്ടന്റെയും ബാലേട്ടന്റെയും അവിസ്മരണീയ പ്രകടനം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒരുവട്ടം കൂടി കാണാനുള്ള അസുലഭാവസരം കൂടിയാണീ 'ഓറഞ്ച് മരങ്ങുടെ വീട്'.
മൂവി നൊമാഡ്സ്, സിലിക്കൺ മീഡിയ എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ, ഇൻവിസ് മൾട്ടിമീഡിയയുടേയും വിസ്റ്റ വി.എഫ്.എക്സിന്റെയും സിംഗപ്പൂർ കൈരളി ഫിലിം ഫോറത്തിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ സിറാജ് ഷാ, വിജയശ്രീ ബിജുകുമാർ, ഉഷാദേവി എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സഹ നിർമാതാവ്: എം.ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിത്താൻ. ഛായാഗ്രഹണം: യദു രാധാകൃഷ്ണൻ, എഡിറ്റിങ്: ഡേവിസ് മാനുവൽ, കലാസംവിധാനം; അജയൻ വി. കാട്ടുങ്കൽ, സംഗീതം: സന്തോഷ് ചന്ദ്രൻ. പി.ആർ.ഒ: പി.ആർ. സുമേരൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറയിലുള്ളത്.