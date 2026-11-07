23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്ന ആ പഴയ പേര് തിരിച്ചുപിടിച്ച് കമൽ ഹാസൻ; 'സന്ധ്യാർ' തിരിച്ചെത്തുന്നു!text_fields
തമിഴ് സിനിമാലോകത്തെയും ആരാധകരെയും ഒരുപോലെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഉലകനായകൻ കമൽ ഹാസൻ തന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'KH237' എന്ന് താൽക്കാലികമായി പേരിട്ടിരുന്ന ചിത്രത്തിന് 'സന്ധ്യാർ' എന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എസ്.യു. അരുൺ കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം അടുത്ത വർഷം തന്നെ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. രാജ് കമൽ ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ സിനിമാസ്വാദകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പേരിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. കൃത്യം 23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് 2004-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കമൽ ഹാസന്റെ ഹിറ്റ് ചിത്രം വിരുമാണ്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ 'സന്ധ്യാർ' എന്നായിരുന്നു. തമിഴിൽ 'തെമ്മാടി' അല്ലെങ്കിൽ 'കുഴപ്പക്കാരൻ' എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഘട്ടത്തിലും പ്രഖ്യാപന വേളയിലും ഈ പേര് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്.
2003-ൽ ഈ പേരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. തെക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ പേര് ജാതി അധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുമെന്നും പ്രദേശത്ത് സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെ. കൃഷ്ണസാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'പുതിയ തമിഴകം' രാഷ്ട്രീയ സംഘടന രംഗത്തെത്തി. തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ നിർമാതാക്കൾ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് 'വിരുമാണ്ടി' എന്ന് മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു.
ഇത്രയധികം രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും എതിർപ്പുകൾക്കും കാരണമായി ഒടുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ആ പഴയ പേര് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം തന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിനായി കമൽ ഹാസൻ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ പ്രഖ്യാപനം ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശവും ആകാംക്ഷയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.