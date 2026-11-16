ഡ്യൂപ്പില്ല, വി.എഫ്.എക്സ് ഇല്ല; ജെൻ-സീ പിള്ളേരെ പോലും 'വൈബ്' അടിപ്പിക്കുന്ന ജയൻ എന്ന ഒറ്റയാൻ!text_fields
മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ വന്നുപോയി. ചിലർ അഭിനയമികവുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടംപിടിച്ചു. മറ്റു ചിലർ തങ്ങളുടെ ശൈലികൊണ്ട് സിനിമയിൽ പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു. എന്നാൽ ഒരു നടന്റെ വേഷവും നടത്തവും ശബ്ദവും ഡയലോഗും വരെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അനുകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അപൂർവ നേട്ടമാണ്. മലയാളിക്ക് അത്തരമൊരു ഓർമയാണ് ജയൻ. വെള്ളിത്തിരയിൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ആവേശത്തിന് ഇന്നും കുറവില്ല.
1980 നവംബർ 16. 'കോളിളക്കം' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ചെന്നൈയിലെ ഷോലവാരത്ത് നടന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ ആക്ഷൻ താരങ്ങളിലൊരാളെയായിരുന്നു. അന്ന് 41 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ജയന്റെ പ്രായം. ഇന്ന് 46 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ജയൻ എന്ന പേര് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തുതന്നെയുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ജയൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ മലയാളത്തിലെ താരസങ്കൽപ്പത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത്?
താരമെന്നാൽ ജയൻ; അതൊരു കാലം
ജയൻ സിനിമയിലെത്തുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വലിയ താരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സത്യൻ, പ്രേംനസീർ, മധു തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളുടേതായ അഭിനയശൈലിയും ആരാധകവൃന്ദവും കൊണ്ട് സിനിമയിൽ ശക്തമായ സ്ഥാനം നേടിയ കാലം. എന്നാൽ ജയൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു താരരൂപമായിരുന്നു.വെറുമൊരു കഥാപാത്രമായി വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുകയായിരുന്നില്ല ജയൻ. അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതീക്ഷയുണ്ടായി. ഇനി എന്തെങ്കിലും സാഹസിക രംഗം കാണാം, ശക്തമായൊരു ഡയലോഗ് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പതിവിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു സംഘട്ടനരംഗം ആസ്വദിക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷ.ശരീരസൗന്ദര്യം, മെയ്വഴക്കം, വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്രധാരണം, കട്ടിയുള്ള ശബ്ദം, ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേക താളം എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് ജയൻ എന്ന താരരൂപം വളർന്നത്. ബെൽബോട്ടം പാന്റ്സും ഇറുകിയ ഷർട്ടും കൂളിങ് ഗ്ലാസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ ഇമേജിന്റെ ഭാഗമായി. സിനിമയിലെ വേഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ജയന്റെ വസ്ത്രധാരണവും ആരാധകർ അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങി.മലയാള സിനിമയിൽ താരപരിവേഷം ജയനിലൂടെ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാനാകില്ല. എന്നാൽ ഒരു നടന്റെ ശരീരഭാഷയും സ്റ്റൈലും ആക്ഷനും ആരാധകരുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന പുതിയൊരു മാസ് താരസങ്കൽപ്പത്തിന് ജയൻ വലിയ സംഭാവന നൽകി. താരത്തെ കാണുക എന്നതുതന്നെ സിനിമ കാണാനുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറുന്ന കാലത്തിന്റെ ആദ്യകാല ശക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽനിന്ന് ആക്ഷൻ ഹീറോയിലേക്ക്
കൊല്ലം തേവള്ളിയിൽ ഭാരതിയമ്മയുടെയും മാധവൻപിള്ളയുടെയും മകനായി ജനിച്ച കൃഷ്ണൻനായർ പിന്നീട് മലയാളികൾക്ക് ജയനായി മാറിയതും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവെന്നും ജയനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ കാണാപ്പാഠമാക്കിയ വരികളായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എന്നത് അതിശയോക്തിയല്ല.ആദ്യകാലത്ത് ചെറിയ വേഷങ്ങളിലും വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളിലുമായിരുന്നു ജയൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. 'പോസ്റ്റ്മാനെ കാണാനില്ല' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷത്തിൽ വന്നുപോയെങ്കിലും, 1974-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ശാപമോക്ഷ'ത്തിലൂടെയാണ് ജയൻ ഔദ്യോഗികമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 1976-ൽ ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'പഞ്ചമി'യിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ബ്രേക്ക് നൽകിയതും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തതും. പിന്നീട് 'രണ്ടു ലോകം' പോലുള്ള ചിത്രങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം തന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചുനായകവേഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയതോടെ ജയന്റെ താരമൂല്യവും വളർന്നു. ഹരിഹരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ശരപഞ്ചരം' അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവായി. നായകനെന്ന നിലയിൽ ജയനെ പ്രേക്ഷകർ വലിയ തോതിൽ ഏറ്റെടുത്തതോടെ മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയൊരു ആക്ഷൻ താരത്തിന്റെ കാലം ആരംഭിച്ചു.
ജയൻ സിനിമകളിലെ ആക്ഷൻ; മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായത് എന്ത്?
ജയന്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സംഘട്ടനരംഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. അന്നത്തെ സിനിമകളിൽ ഇന്നത്തെപ്പോലെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളോ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും സാഹസിക രംഗങ്ങൾ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ജയന്റെ താൽപര്യം അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് വേറിട്ടുനിർത്തി.സംഘട്ടനരംഗങ്ങളിലെ മെയ്വഴക്കം മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓരോ ആക്ഷൻ രംഗത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾക്കും കാമറക്ക് മുന്നിലെ സാന്നിധ്യത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ശൈലിയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജയന്റെ സിനിമകളിൽ സംഘട്ടനരംഗങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ കഥാസന്ദർഭം എന്നതിലുപരി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയായി മാറി.'അങ്ങാടി'യിലെ ജയന്റെ പ്രകടനവും ഡയലോഗുകളും ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഓർമയിലുണ്ട്. 'മൂർഖൻ', 'ചാകര', 'മീൻ', 'ഇടിമുഴക്കം', 'കരിമ്പന' തുടങ്ങിയ സിനിമകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷൻ താരപരിവേഷം ശക്തമാക്കിയ ചിത്രങ്ങളാണ്.അതേസമയം, ആക്ഷൻ വേഷങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്ന നടനായിരുന്നില്ല ജയൻ. 'ശക്തി'യിലെ പ്രേതകഥാപാത്രം പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളും 'മനുഷ്യ മൃഗം', 'ആവേശം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ഇരട്ടവേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ വേറിട്ട ഏടുകളാണ്.
ജയന്റെ സിനിമകൾ വളർത്തിയ താരാരാധന
ഒരു കാലത്ത് സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ജയൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന പ്രേക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയുടെ കഥയെക്കുറിച്ചോ മറ്റ് അഭിനേതാക്കളെക്കുറിച്ചോ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് ജയന്റെ പേര് നോക്കിയിരുന്ന ആരാധകർ. ജയൻ സിനിമയിലുണ്ടെങ്കിൽ സംഘട്ടനവും ആവേശവും ഉറപ്പാണെന്ന വിശ്വാസം അന്നത്തെ പ്രേക്ഷകരിൽ ശക്തമായിരുന്നു.ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ കഥയ്ക്കും സംവിധായകനും സംഗീതത്തിനും മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾക്കും പങ്കുള്ളതുപോലെ നായകന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ തെളിയിച്ചു. നായകന്റെ വരവ്, വേഷം, ഡയലോഗ്, സംഘട്ടനം എന്നിവയെല്ലാം പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകം ആഘോഷിക്കുന്ന സിനിമാനുഭവത്തിന് ജയൻ വലിയ സംഭാവന നൽകി.പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിൽ വളർന്ന മാസ് നായകസങ്കൽപ്പങ്ങളിലും ആരാധക കൂട്ടായ്മകളിലും ഈ സ്വാധീനത്തിന്റെ തുടർച്ച കാണാം. ഇന്നത്തെ താരങ്ങളുടെ വരവും ഡയലോഗും ആഘോഷിക്കുന്ന രീതിയുമായി ജയന്റെ കാലത്തെ ആരാധനയെ പൂർണമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ലെങ്കിലും, താരത്തെ സിനിമയ്ക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ പ്രതിച്ഛായയായി മാറ്റുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല.
ഇന്നും ജയനെ ഓർമിക്കാൻ കാരണം
ഇതുപോലെയൊരു നവംബർ 16ന് 'കോളിളക്കം' സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ നടന്ന അപകടത്തിലാണ് ജയൻ മരിച്ചത്. ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽനിന്ന് കയറുന്ന സാഹസിക രംഗമായിരുന്നു ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ആ രംഗത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി തിരശ്ശീലയിട്ടു.മരണസമയത്ത് 41 വയസ് മാത്രമായിരുന്നു ജയന്. സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്ന ആ ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷവും നിരവധി സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങി. അതോടെ ജയൻ എന്ന താരത്തിന്റെ ഓർമകൾ കൂടുതൽ കാലം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി.പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മിമിക്രി വേദികളിലും ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലും ജയന്റെ ശബ്ദവും നടത്തവും ഡയലോഗ് ശൈലിയും വീണ്ടും വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ജയനെ വെള്ളിത്തിരയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ തലമുറയ്ക്കുപോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പരിചിതമായി. പഴയ സിനിമകൾ വീണ്ടും കാണപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചർച്ചയാകുകയും ചെയ്തു.ഒരു തലമുറയുടെ സിനിമാ ഓർമയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു തലമുറയുടെ ജനപ്രിയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കടന്നുവന്നു.
റിയലിസത്തിലേക്ക് മലയാള സിനിമ നീങ്ങിയപ്പോൾ ജയൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മറ്റൊരു വഴി
1970-കളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ യാഥാർഥ്യബോധമുള്ള കഥപറച്ചിൽ ശക്തിപ്പെടുകയായിരുന്നു. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അരവിന്ദൻ തുടങ്ങിയ സംവിധായകർ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളും വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ വാണിജ്യ സിനിമ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. ഈ കാലത്താണ് ജയൻ ആക്ഷൻ താരമായി വളർന്നത്.യാഥാർഥ്യത്തോട് ചേർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നില്ല ജയനെ ജനപ്രിയനാക്കിയത്. മറിച്ച്, സാധാരണ നായകസങ്കൽപ്പങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ, സാഹസികതയും കരുത്തും നിറഞ്ഞ ഒരു നായകനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിശയോക്തി നിറഞ്ഞ സംഘട്ടനരംഗങ്ങൾ, വേറിട്ട വസ്ത്രധാരണം, ശക്തമായ ഡയലോഗുകൾ, ശരീരത്തിന്റെ മെയ്വഴക്കം എന്നിവ ജയന്റെ സിനിമകളുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായി.ജയന്റെ കാലത്തെ ആക്ഷൻ സിനിമകളിൽ പലതും യാഥാർഥ്യത്തേക്കാൾ പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന സംഘട്ടനങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. പിന്നീട് ഐ.വി. ശശി, ടി. ദാമോദരൻ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സിനിമകളിൽ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പശ്ചാത്തലങ്ങളോട് ചേർന്ന കൂടുതൽ യാഥാർഥ്യബോധമുള്ള ആക്ഷൻ അവതരണങ്ങളും ശക്തമായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജയന്റെ സംഭാവനയെ മലയാള സിനിമയിലെ റിയലിസത്തിന്റെ വളർച്ചയുമായി ചേർത്തുവായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വാണിജ്യ സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ നായകസങ്കൽപ്പത്തിന്റെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നതാണ് ഉചിതം.റിയലിസത്തിലേക്ക് മലയാള സിനിമ നീങ്ങിയപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ജനപ്രിയ സിനിമകൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടെന്ന് ജയന്റെ താരപ്രഭാവം തെളിയിച്ചു. ഒരു നടന്റെ ശരീരഭാഷയും വസ്ത്രധാരണവും ഡയലോഗും സംഘട്ടനരംഗങ്ങളും എങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രധാന വിൽപ്പനഘടകമായി മാറാമെന്നതിന് ജയൻ മികച്ച ഉദാഹരണമായി. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നതും ഈ വ്യത്യസ്തമായ താരസാന്നിധ്യമാണ്.
കാലം മാറി, സിനിമയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ മാറി, താരങ്ങളുടെ രൂപവും ആരാധനാരീതികളും മാറി. പക്ഷേ ബെൽബോട്ടം പാന്റ്സും കൂളിങ് ഗ്ലാസും ധരിച്ച് സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന ആ രൂപം ഇന്നും മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്നു. അന്നത്തെ തിയേറ്ററുകളിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ ആ പരുക്കൻ ശബ്ദവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലും ഇന്നും ഒരു ജെനറേഷൻ ഗ്യാപ്പുമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ജയൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്നതിന് വേറെ തെളിവ് വേണ്ട.അങ്ങാടിയിലെ ആ തീപ്പൊരി ഡയലോഗിലൂടെ തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനമായിമാറിയ ജയൻ..."Maybe we are poor, coolies, trolley-pullers. But we are not beggars!"ശരപഞ്ചരത്തിലൂടെ മലയാളിയുടെ സിനിമാ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ച ആ ഗർജ്ജനം..."എടേയ് പയ്യൻ... നീയെന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല...!"ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഓർമകൾ! അധികം കണ്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് വിടപറഞ്ഞുപോയ ആ മനുഷ്യൻ ഇന്നും മലയാളിക്കൊപ്പമുണ്ട്. ആ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്നും മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ വിങ്ങലുണ്ട്- "അതു മാത്രം സംഭവിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ..." വെറുതെ ആഗ്രഹിച്ചുപോകുന്ന ഒരു നൊമ്പരം.