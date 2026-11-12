രജനി ആരാധകർക്ക് നിരാശ: 'ജയിലർ 2' ഒ.ടി.ടി പതിപ്പിൽ ഡിലീറ്റഡ് സീനുകൾ ഉണ്ടാകില്ല

രജനി ആരാധകർക്ക് നിരാശ: 'ജയിലർ 2' ഒ.ടി.ടി പതിപ്പിൽ ഡിലീറ്റഡ് സീനുകൾ ഉണ്ടാകില്ലtext_fields
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രം 'ജയിലർ 2' ഒ.ടി.ടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. തിയറ്ററുകളിൽ വൻ വിജയം നേടിയ ചിത്രം നവംബർ 12ന് ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെയാണ് സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ചിത്രത്തിന്റെ ഒ.ടി.ടി പതിപ്പിൽ ഡിലീറ്റഡ് സീനുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
തിയറ്റർ റിലീസിന് ശേഷം കൃത്യം നാല് ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തുന്നത്. നിർമാതാക്കളും ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയും തമ്മിലുള്ള മുൻകൂർ കരാർ പ്രകാരമാണ് ഈ നാല് ആഴ്ചത്തെ ഇടവേള നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിയറ്റർ പതിപ്പിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ രംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള എക്സ്റ്റൻഡഡ് കട്ട് ഒ.ടി.ടിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, പ്രേക്ഷകർക്ക് നിരാശ നൽകുന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് തെലുങ്ക് 360 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 2 മണിക്കൂർ 43 മിനിറ്റാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച അതേ പതിപ്പ് തന്നെയാകും അധിക രംഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒ.ടി.ടിയിലും എത്തുകയെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാധകർ, അണിയറപ്രവർത്തകർ അവ പിന്നീട് പ്രത്യേകമായി പുറത്തുവിടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.
അതേസമയം, തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'ജയിലർ 2' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 800 കോടി ക്ലബ്ബും കടന്ന് മുന്നേറുകയാണ്. പ്രമുഖ ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളായ സാക്നിൽക്കിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, റിലീസ് ചെയ്ത് 24-ാം ദിവസം ഇന്ത്യയിലെ 655 ഷോകളിൽ നിന്നായി ചിത്രം ഒരു കോടി രൂപ നെറ്റ് കലക്ഷൻ നേടി. തമിഴ് പതിപ്പ് 74 ലക്ഷം രൂപയും (378 ഷോകൾ), തെലുങ്ക് 13 ലക്ഷം രൂപയും (112 ഷോകൾ), ഹിന്ദി 10 ലക്ഷം രൂപയും (139 ഷോകൾ), കന്നഡ പതിപ്പ് 3 ലക്ഷം രൂപയും (26 ഷോകൾ) സ്വന്തമാക്കി.
ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 548.80 കോടി രൂപയായും, നെറ്റ് കലക്ഷൻ 469.25 കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു. 24-ാം ദിവസം വിദേശ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും 15 ലക്ഷം രൂപ നേടിയതോടെ ഓവർസീസ് ഗ്രോസ് 276.75 കോടി രൂപയിലെത്തി. ഇതോടെ 'ജയിലർ 2'വിന്റെ ആകെ ആഗോള ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 825.55 കോടി രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരൻ നിർമിച്ച ചിത്രത്തിൽ രജനീകാന്തിനൊപ്പം വൻ താരനിരയാണ് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ, ശിവരാജ്കുമാർ, ഹൃത്വിക് റോഷൻ, വിദ്യാ ബാലൻ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, രമ്യ കൃഷ്ണൻ, എസ്.ജെ. സൂര്യ, മിർണ തുടങ്ങിയവർ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമൽഹാസൻ നിർമിക്കുന്ന 'ധർമ്മൻ'എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് രജനീകാന്ത് അടുത്തതായി അഭിനയിക്കുന്നത്. നയൻതാരയും ശ്രീലീലയുമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ.