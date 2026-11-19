വയനാട് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം; ഡോക്യുമെന്ററി മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്ക് എൻട്രികൾ ക്ഷണിച്ചുtext_fields
സുൽത്താൻ ബത്തേരി: സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭയും കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് വയനാടിന്റെ (IFFW) മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഡോക്യുമെന്ററികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗോത്രജീവിതവും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും പ്രമേയമാക്കിയ ഡോക്യുമെന്ററികളാണ് മത്സരത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഡോക്യുമെന്ററി നിർമാതാക്കൾക്കും സംവിധായകർക്കും തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമായാണ് മേളയുടെ മത്സരവിഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത്.
മത്സരവിഭാഗത്തിൽ ഡോക്യുമെന്ററികൾക്ക് പ്രത്യേക സമയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഒറ്റ കാറ്റഗറി ആയിട്ടായിരിക്കും മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളം ഒഴികെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷകളിലാണ് ഡോക്യുമെന്ററി തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ടൈറ്റിലുകൾ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
മത്സരവിഭാഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതും ലഭിക്കുന്നതുമായ ഡോക്യുമെന്ററികൾ 2027 ജനുവരി 6, 7, 8 തീയതികളിലായി സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ വെച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കും. പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദകർക്കും ഗവേഷകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗോത്രസമൂഹങ്ങളുടെ ജീവിതവും സംസ്കാരവും അടുത്തറിയാനും ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും മേള വേദിയാകും.
മത്സരത്തിലേക്ക് എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ rootandroutescollective@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വിമിയോ (Vimeo) ലിങ്ക് മുഖേനയാണ് അപേക്ഷയും ഡോക്യുമെന്ററിയും അയക്കേണ്ടത്. എൻട്രികൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2026 ഡിസംബർ 15 ആണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സഹിതം എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.