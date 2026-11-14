ഐഎഫ്എഫ്കെ ഡിസംബർ 11 മുതൽ; മത്സരവിഭാഗത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് 'പദയാത്ര'യും 'ചെവിട്ടോർമ'യും

ഐഎഫ്എഫ്കെ ഡിസംബർ 11 മുതൽ; മത്സരവിഭാഗത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് 'പദയാത്ര'യും 'ചെവിട്ടോർമ'യുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയൊന്നാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേള 2026 ഡിസംബർ 11 മുതൽ 18 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും. ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മേളയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി പുറത്തുവിട്ടു. ഈ വർഷത്തെ മേളയിൽ മത്സരവിഭാഗം, മലയാളം സിനിമയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം എന്നിവക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്.
മത്സരവിഭാഗത്തിൽ ആകെ 14 ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മികച്ച ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റുരക്കും. മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സംവിധായകൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ 'പദയാത്ര' മത്സരവിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
മമ്മൂട്ടി പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരുമിച്ച് ചേരൽ എന്ന നിലയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണർത്തുന്നു. ലിയോ തദ്ദേവൂസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ചെവിട്ടോർമ'യാണ് മത്സരവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ മലയാളം ചിത്രം.
മത്സരവിഭാഗത്തിന് പുറമെ മലയാളം സിനിമയുടെ ശതാബ്ദി പ്രമാണിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗവും ഇത്തവണ മേളയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'ക്രിട്ടിക്സ് ഡിസ്കവറി' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽ 5 പുതിയ മലയാളം ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പുതുമുഖ സംവിധായകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനൊപ്പം മലയാളം സിനിമയുടെ വളർച്ചയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളെയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലയാളം സിനിമ ടുഡേ വിഭാഗത്തിൽ 12 സിനിമകളും ഇന്ത്യൻ സിനിമ നൗ വിഭാഗത്തിൽ 7 സിനിമകളും പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ പുതിയ പ്രവണതകളെയും മലയാളം സിനിമയിലെ വർത്തമാനകാല ചിത്രങ്ങളെയും ഈ വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാനാകും. ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്ന് അക്കാദമി അറിയിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
മേളയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരുന്നു. നടൻ മോഹൻലാലാണ് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. ചടങ്ങിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. മേളയിലെ ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിസംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്റ്റുഡന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ജനറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷന് പുറമെ അക്കാദമി ഓഫീസിലും രജിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഇത്തവണ മേളയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അക്കാദമി അറിയിച്ചു. മേളയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. വിവിധ വേദികളിലാണ് പ്രദർശനങ്ങൾ നടക്കുക. മുൻ വർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ നിശാഗന്ധി, ടാഗോർ തിയറ്റർ, കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അക്കാദമിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.