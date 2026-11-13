'രാമായണം പാർട്ട് 1' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, പാർട്ട് 2 അത് നികത്തും; നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്ര

'രാമായണം പാർട്ട് 1' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, പാർട്ട് 2 അത് നികത്തും; നിർമാതാവ് നമിത് മൽഹോത്രtext_fields
ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ രാമായണം ഇപ്പോൾ സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ 1,000 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിലേക്ക് അതിവേഗം കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചിത്രത്തിന്റെ കൂറ്റൻ നിർമാണച്ചെലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് സിനിമ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവായ നമിത് മൽഹോത്ര അടുത്തിടെ ബിബിസി ഏഷ്യൻ നെറ്റ്വർക്കിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കുവെച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്. 'രാമായണം' സിനിമയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെയും കൂടി മൊത്തത്തിലുള്ള നിർമാണച്ചെലവ് ഏകദേശം 500 മില്യൺ ഡോളർ ഏകദേശം 4,000 കോടി രൂപ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻപ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിലെ കറൻസി നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് ഏകദേശം 4,696 കോടി രൂപയോളം വരും.
എന്നിരുന്നാലും ഇത്രയും ഭീമമായ ബജറ്റിനെക്കുറിച്ച് നിർമാതാവ് ആശങ്കയേതുമില്ലാതെയാണ് സംസാരിച്ചത്. സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും രണ്ടാം ഭാഗം ആ കുറവുകളെല്ലാം നികത്തി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ വിജയമായി മാറുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഓരോ ഡോളറും സെന്റും കണക്കുനോക്കി സിനിമ നിർമിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഇത്തരം വലിയ കലാസൃഷ്ടികളെ സ്നേഹത്തോടെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുമാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാമനായി രൺബീർ കപൂറും രാവണനായി യാഷും എത്തുമ്പോൾ, സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തിയത്. നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസും യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ഈ ഇതിഹാസ ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'രാമായണ ഭാഗം 1' നവംബർ അഞ്ചിനാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം 2028 ദീപാവലിക്ക് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും.
അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' 99-ാമത് ഓസ്കർ അവാർഡ് മത്സരത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് അക്കാദമി അവാർഡിനായി സിനിമ സമർപ്പിച്ചതായി അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓസ്കർ എൻട്രിയായി മറാത്തി ചിത്രമായ 'ഗോന്ധൾ' തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനിടയിലാണ് ഈ നിർണായക നീക്കം.
ആഗോളതലത്തിൽ 823.50 കോടി രൂപയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം ഇതിനകം നേടിയത്. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് മാത്രം 526.50 കോടി രൂപയും (നെറ്റ് കലക്ഷൻ 440.45 കോടി രൂപ), അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 297 കോടി രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ വിക്കി കൗശലിന്റെ ചരിത്ര സിനിമയായ 'ഛാവ'യുടെ ആഗോള കലക്ഷൻ റെക്കോർഡും (809 കോടി രൂപ) 'രാമായണ' മറികടന്നു. 2026ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലക്ഷൻ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി ഇതിനോടകം 'രാമായണ' മാറിയിട്ടുണ്ട്. 'ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച്' (1852 കോടി), 'ജയിലർ 2' (829.65 കോടി) എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ് രാമായണത്തിന്റെ സ്ഥാനം.