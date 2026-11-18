‘രാമായണ’ സിനിമക്കെതിരെ ഹിന്ദു ജനജാഗ്രതി സമിതിtext_fields
പനാജി: അടുത്തിടെ റിലീസ് ചെയ്ത ‘രാമായണ’ സിനിമക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഹിന്ദു ജനജാഗ്രതി സമിതി (എച്ച്.ജെ.എസ്). സിനിമയിലെ നിരവധി രംഗങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് എച്ച്.ജെ.എസ് ഗോവ കോഓഡിനേറ്റർ മനോജ് സോളങ്കി ആരോപിച്ചു. വാൽമീകിയെ വികലമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും രാവണനെ മഹത്വവത്കരിക്കുകയും ശ്രീരാമനെയും സീതയെയും ലക്ഷ്മണനെയും പരമ്പരാഗത സങ്കൽപങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം. കമ്യൂണിസ്റ്റ് അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിനിമയെന്നും അത് കാണരുതെന്നും സമിതി ഹിന്ദുക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മതപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര ചലച്ചിത്ര സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ബോർഡ് വീഴ്ച വരുത്തി.
സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഹിന്ദു മതനേതാക്കൾക്കും സന്യാസിമാർക്കും രാമായണ പണ്ഡിതർക്കും മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും സമാനമായ വികലീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ രാജ്യത്തുടനീളം തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും സോളങ്കി പറഞ്ഞു.