പേടിപ്പെടുത്താൻ നവാഗത സംവിധായകൻ അഭയ് ശങ്കർ; ഹൊറർ ത്രില്ലർ ‘F6 ബിൽഡിങ് ഐവറി സ്ട്രീറ്റ്’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

പേടിപ്പെടുത്താൻ നവാഗത സംവിധായകൻ അഭയ് ശങ്കർ; ഹൊറർ ത്രില്ലർ ‘F6 ബിൽഡിങ് ഐവറി സ്ട്രീറ്റ്’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്text_fields
ഓറ ടെയ്ൽ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ നവാഗത സംവിധായകൻ അഭയ് ശങ്കർ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എഴുതി സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ഹൊറർ ത്രില്ലർ ചിത്രം ‘F6 ബിൽഡിങ് ഐവറി സ്ട്രീറ്റ്’ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു.
ഹൊറർ, ത്രില്ലർ ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, കോമഡി, പ്രണയം എന്നിവയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായൊരു സിനിമാനുഭവമാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.
ഇരുണ്ടതും ദുരൂഹത നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭയത്തോടെയും അമ്പരപ്പോടെയും നിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെയും മകന്റെയും ചിത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ചിത്രത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ അന്തരീക്ഷവും കഥാപശ്ചാത്തലവും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്ററിലെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ഇതിനകം തന്നെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിൽനിന്ന് പുതിയൊരു ജീവിതം തേടി അമ്മയോടൊപ്പം ചെന്നൈയിലേക്ക് താമസം മാറിയെത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു സിനിമാമോഹിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ വികസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ താമസസ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ദുരൂഹവും അമാനുഷികവുമായ സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഭീതിയുടെ നിഴലിലാക്കുന്നു. ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങളും അതിനു പിന്നിലെ നിഗൂഢതകളുമാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
കലേഷ് രാമാനന്ദ് നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഗോകുലാണ് നായിക. ഹൃദയം, വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, ഫേസസ്, ഗാർഗി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ കലേഷ് ഈ ചിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദൃശ്യം 3-യിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത ശ്രദ്ധ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നായികയായി അരങ്ങേറുകയാണ്.
കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട കലാരഞ്ജിനി 'മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. തമിഴകത്തിലെ പ്രിയ താരങ്ങളായ രമേഷ് തിലക്, തലൈവാസൽ വിജയ്, ചാർമിള, ടി.എസ്.ആർ. ശ്രീനിവാസൻ, കുംകി അശ്വിൻ, ഡോ. അമർ രാമചന്ദ്രൻ, പ്രതിഭാ പ്രതാപ് എന്നിവരാണ് മറ്റു താരങ്ങൾ.
ശ്രീജിത്ത് ഇടവനയാണ് സംഗീതം. പ്രശാന്ത് പ്രണവമാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എം എസ് അയ്യപ്പൻ നായരാണ് എഡിറ്റിങ്. സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ ജാക്കി ജോൺസൺ പ്രോജക്ട് ഡിസൈനറായും ദീപു ചന്ദ്രൻ വി.എഫ്.എക്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചുമതലയും വഹിക്കുന്നു.
നവീൻ കണ്ണൻ, ഭീം ജി, നവീൻ മാരാർ, രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരാണ് ഗാനരചയിതാക്കൾ. പ്രദീപ് ശങ്കറാണ് കളറിങ്. ചെന്നൈയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2027 ജനുവരിയിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കാനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.