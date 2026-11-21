‘സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുനൽകുന്ന മനോഹര കാവ്യം’; പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി ദുൽഖറിന്റെ 'ആകാശംലോ ഒക താര'text_fields
2026ൽ റാവു ബഹാദൂർ, എപ്പിക്, ഇ.എൻ.ഇ റിപ്പീറ്റ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെലുങ്ക് സിനിമ വീണ്ടും ആ പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ആ നിരയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എത്തിയ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം 'ആകാശംലോ ഒക താര' തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ പുത്തൻ കഥപറച്ചിലുകളുടെ മാറ്റ് വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നു. ആകാശംലോ ഒക താര പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവരുകയാണ്.
ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൽപന (സാത്വിക വീരവല്ലി) എന്ന ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണിത്. പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് കരുതുന്ന പിതാവ്, 16-ാം വയസ്സിൽ അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹം വെറുമൊരു കുട്ടിക്കളിയല്ലെന്നും, അവൾ അത് അത്രമേൽ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഭർത്താവായ കൃഷ്ണ പതിയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. തുടർന്ന് അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി ആരും താൻ പോലും നിൽക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ അവൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ, ദാമ്പത്യം, കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ കാഴ്ചയാണ് ചിത്രം പങ്കുവെക്കുന്നത്.
കഥാതന്തു പുതിയതല്ലെങ്കിലും സംവിധായകൻ പവൻ സാദിനേനിയും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും കഥാപാത്രങ്ങളെ സമീപിച്ച രീതിയാണ് സിനിമയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളോ പ്രകടനങ്ങളോ അല്ല, മറിച്ച് പങ്കാളിയുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവർക്ക് വളരാനുള്ള ഇടം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രണയമെന്ന് ചിത്രം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
'സീതാരാമം', 'ലക്കി ഭാസ്കർ' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം തെലുങ്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ കാഴ്ചവെക്കുന്ന മറ്റൊരു മികച്ച പ്രകടനമാണിത്. രംഗങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, കഥാപാത്രത്തിന്റെ നിശബ്ദമായ കരുത്ത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ദുൽഖറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം. പല ക്ലോസപ്പ് രംഗങ്ങളിലും ലിപ് സിങ്ക് കൃത്യമല്ലാത്തതും ഡബ്ബിങ്ങിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും ചിലയിടങ്ങളിൽ കല്ലുകടിയാകുന്നുണ്ട്.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ എഡിറ്റിങ് കുറച്ചുകൂടി കർശനമാക്കാമായിരുന്നു. ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പല രംഗങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സിനിമ 10-20 മിനിറ്റ് കൂടി നീണ്ടുപോകുന്നത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇഴച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു പ്രതികരണങ്ങൾ. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം കാണാവുന്ന, മനസ്സ് നിറക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ഫീൽ-ഗുഡ് ചിത്രമാണ് 'ആകാശംലോ ഒക താര' എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്.
ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച തെലുങ്ക് ചിത്രമെന്നാണ് മിക്ക സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും പറയുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങളെ നെഞ്ചേറ്റിയവർക്ക് ഒരു മനോഹരമായ അനുഭവമാണ് ഈ ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്നതെന്നും ആരാധകർ പറയുന്നു. സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്ന് നിർമിച്ച ചിത്രം ഗീത ആർട്സ്, സ്വപ്ന സിനിമ, ലൈറ്റ്ബോക്സ് മീഡിയ എന്നീ ബാനറുകൾ സംയുക്തമായാണ് തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസാണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത്.