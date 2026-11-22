അജയ് ദേവഗണിന്റെ ദൃശ്യം 3 നവംബർ 27ന് ഒടിടിയിൽtext_fields
സിനിമ പ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന അജയ് ദേവ്ഗൺ ചിത്രമായ 'ദൃശ്യം 3: ദ കൺക്ലൂഷൻ' ഒടിടിയിലേക്ക്. നവംബർ 27 വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും. തിയറ്ററുകളിൽ വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചും ബോക്സോഫീസിൽ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചും മുന്നേറിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തി മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ എക്കാലത്തെയും വലിയ വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയ 'ദൃശ്യം' ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി റീമേക്കായാണ് അജയ് ദേവ്ഗൺ നായകനായുള്ള ഈ ത്രില്ലർ ഫ്രാഞ്ചൈസി എത്തിയത്. ഇതിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഹിന്ദി ബോക്സോഫീസിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയിരുന്നു.
തന്റെ കുടുംബത്തെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നിയമത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ചും മറ്റും രക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന വിജയ് സാംഗോൽക്കർ എന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ അവസാനത്തെ അഥവാ കൺക്ലൂഷൻ ചാപ്റ്റർ ആയാണ് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. മുൻ ഭാഗങ്ങളെ വെല്ലുന്ന ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും അണിയറപ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 2ന് ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം, ബോക്സോഫീസിൽ നിന്ന് വൻ കലക്ഷൻ ആണ് വാരിക്കൂട്ടിയത്. റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ വലിയ റെക്കോർഡുകൾ തീർക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു.
തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും നിരൂപകരിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. മോഹൻലാൽ-ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ മാജിക് ഹിന്ദിയിലും അജയ് ദേവ്ഗണും അഭിഷേക് പഥക്കും ചേർന്ന് ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നതിന് തെളിവായിരുന്നു തിയറ്ററുകളിലെ ആൾക്കൂട്ടം.
നവംബർ മാസം പകുതിയോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ 27ഓടെയോ ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. എങ്കിലും, ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമോ സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കളോ ഇതുവരെ കൃത്യമായ റിലീസ് തിയതി സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നില്ല.
അജയ് ദേവ്ഗണിന് പുറമെ തബു, ശ്രിയ ശരൺ, രജത് കപൂർ, പ്രകാശ് രാജ്, ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത് തുടങ്ങി വൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ളത്. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും മലയാളം പതിപ്പിന്റെ ഗരിമ ചോർന്നുപോകാതെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിയറ്ററുകളിൽ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കാത്തവരും, ത്രില്ലിങ് രംഗങ്ങൾ വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദകർ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.