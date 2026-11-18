ജോണി ഡെപ്പിന്റെ ജാക്ക് സ്പാരോയെ കണ്ട് ഡിസ്നി ഞെട്ടി! ‘ഇയാൾക്ക് എന്തുപറ്റി?’ ‘പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ കരീബിയനി’ലെ ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ച് താരംtext_fields
ഹോളിവുഡിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ വിജയചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ 'പൈറേറ്റ്സ് ഓഫ് കരീബിയൻ' സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലുണ്ടായ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഐതിഹാസിക കഥാപാത്രമായ ക്യാപ്റ്റൻ ജാക്ക് സ്പാരോയുടെ രൂപഭാവങ്ങളും ശരീരഭാഷയും കണ്ട് ഡിസ്നി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കടുത്ത ആശങ്കയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ ജീവചരിത്ര പുസ്തകത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കഥാപാത്രത്തിനായി ജോണി ഡെപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിചിത്രമായ ശൈലി കണ്ട് അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ചിരിക്കുകയാണോ അതോ മാനസിക നില തെറ്റിയതാണോ എന്ന് വരെ നിർമ്മാതാക്കൾ സംശയിച്ചിരുന്നു.
2000-കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ഡിസ്നി അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലെ ജനപ്രിയ റൈഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയൊരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ജോണി ഡെപ്പ്, ഡിസ്നി മേധാവി ഡിക്കി കുക്കുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പൈറേറ്റ്സ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താൽപ്പര്യമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വമ്പൻ സാമ്പത്തിക വിജയം നേടുന്ന സിനിമകളുടെ ഭാഗമല്ലാതിരുന്ന ഡെപ്പിന്റെ ഈ താൽപ്പര്യം ഡിസ്നി വൃത്തങ്ങളെ ആദ്യം അമ്പരപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് ജെറി ബ്രൂക്ക്ഹൈമറുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഡെപ്പിന് കഥാപാത്രത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ അണിയറപ്രവർത്തകർ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ മേക്കപ്പിന് ശേഷം ജാക്ക് സ്പാരോയുടെ ഗെറ്റപ്പിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയ ഡെപ്പിനെ കണ്ട് ഡിസ്നി എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. സ്വർണ്ണപ്പല്ലുകൾ, കറുത്ത ഐലൈനർ, വിചിത്രമായ രീതിയിലുള്ള മുടി അലങ്കാരം, പരുക്കൻ നടത്തം, അവ്യക്തമായ സംസാരശൈലി എന്നിവ കണ്ട് ഡിസ്നി സി.ഇ.ഒ മൈക്കൾ ഐസ്നർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കടുത്ത ആശങ്കയിലായി.
"അവൻ മദ്യപിച്ചിരിക്കുകയാണോ?", "അവന്റെ മാനസിക നില തെറ്റിയോ?" എന്നിങ്ങനെ പലവിധ ആശങ്കകളാണ് നിർമ്മാതാക്കൾക്കിടയിൽ ഉയർന്നത്. കഥാപാത്രം സിനിമയെ തകർക്കുമെന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകില്ലെന്നും ഡിസ്നി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭയന്നു. ജാക്ക് സ്പാരോയുടെ ലൈംഗിക ആഭിമുഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, തന്റെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഈ സ്വഭാവമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഡെപ്പിന്റെ മറുപടി.
എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുടെ കടുത്ത എതിർപ്പും ആശങ്കയും ശക്തമായതോടെ, തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ എന്ന് ജോണി ഡെപ്പ് തുറന്നടിച്ചു. താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥാപാത്രത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഡെപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഡിസ്നി ഒടുവിൽ ഡെപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തിന് അനുവാദം നൽകുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായി ജാക്ക് സ്പാരോ മാറുകയും ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു.