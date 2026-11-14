‘ലൂസിഫർ ഫ്രം മീഷോ’; ഒടിടിയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ദിലീപ് ചിത്രം 'ബാന്ദ്ര'ക്ക് ട്രോൾ മഴ

‘ലൂസിഫർ ഫ്രം മീഷോ’; ഒടിടിയിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ദിലീപ് ചിത്രം 'ബാന്ദ്ര'ക്ക് ട്രോൾ മഴtext_fields
വൻ ഹൈപ്പോടെ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ദിലീപ് ചിത്രം 'ബാന്ദ്ര' ഒടിടിയിൽ വൻ ട്രോളിങ്ങിന് ഇരയാകുന്നു. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം സീ5 ലൂടെ ഒടിടിയിലെത്തിയ ചിത്രത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ചില സീനുകൾ മറ്റ് പ്രശസ്ത സിനിമകളിൽ നിന്ന് കോപ്പിയടിച്ചതാണെന്നാരോപിച്ചാണ് ട്രോൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ച സജീവമാകുന്നത്.
തിയറ്ററുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ട 'ബാന്ദ്ര' ഒടിടിയിലെത്തിയ ആദ്യ ദിനം മുതൽക്കേ പ്രേക്ഷകരുടെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ 'ടെയ്ൽ എൻഡ്' സീനാണ് പ്രധാനമായും ട്രോളുകൾക്ക് ഇരയാകുന്നത്. താൻ മരിച്ചുവെന്ന് ലോകത്തെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പുതിയ ലുക്കിൽ നായകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്.
ഈ സീൻ മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളായ ലൂസിഫർ, കുറുപ്പ് എന്നിവയുടെ അവസാന സീനുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് ട്രോളൻമാർ കണ്ടെത്തുന്നത്. ലൂസിഫർ സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സെറ്റിങ്ങും കുറുപ്പ് സിനിമയിലെ ദുൽഖറിന്റെ ലുക്കിനെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ദിലീപിന്റെ ഗെറ്റപ്പും ചേർത്തുവെച്ചാണ് ട്രോളുകൾ നിർമിക്കുന്നത്.
‘ആല അപ്പൂപ്പൻ ഫ്രം ബാന്ദ്ര... ലൂസിഫർ + കുറുപ്പ് ക്ലൈമാക്സ് എടുത്ത് ഒരു പേട്ടൻ ഉക്രി പടം’ എന്നാണ് പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിക്കുന്നത്. ലൂസിഫർ ഫ്രം മീഷോ, ഇത് ലൂസിഫറിന്റെ സ്പൂഫ് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും അരുൺ ഗോപിക്ക് നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്ക്... അവസാനത്തെ ടെയ്ൽ എൻഡ് ഒക്കെ ചിരിപ്പിച്ച് കൊന്ന് കയ്യിൽ തന്നു, കുന്നംകുളം ലൂസിഫർ എന്നൊക്കെയാണ് പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിക്കുന്നത്.
വിദേശ രാജ്യത്ത് കാറുകളുടെയും ഒരു സംഘം ആളുകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയുള്ള നായകന്റെ റീ എൻട്രിയാണ് ലൂസിഫർ സീനിന് സമാനമായി തോന്നിക്കുന്നത്. ലൂസിഫറിലെ പൃഥ്വിരാജിന് പകരം ചെമ്പൻ വിനോദിനെയും ഷൈൻ ടോമിനെയുമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. താടിയും മുടിയും നീട്ടി വളർത്തിയ ഗെറ്റപ്പിൽ ദിലീപിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ സാന്റാ ക്ലോസിനെ ഓർമ വരുന്നുണ്ടെന്നും പലരും പരിഹസിക്കുന്നു.
അരുൺ ഗോപി സംവിധാനം ചെയ്ത ബാന്ദ്രയിൽ ദിലീപ്, കൽപ്പന രാജ്, തമാന്ന ഭാട്ടിയ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. 1980കളിൽ മുംബൈ നഗരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന അലൻ അലക്സാണ്ടർ ഡൊമിനിക് എന്ന ഡോണിന്റെ കഥയാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.
ഉദയകൃഷ്ണയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയെഴുതിയത്. തിയറ്ററുകളിൽ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു 'ബാന്ദ്ര'. തിയറ്റർ റിലീസിന് ശേഷം ഒടിടി റിലീസിന് പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും വിജയിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് സീ5 ലൂടെ ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ 'ബാന്ദ്ര' ട്രോളുകൾ സജീവമാകാനാണ് സാധ്യത.