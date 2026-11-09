'ഇന്ത്യ മുഴുവൻ തിരഞ്ഞാലും ഇതുപോലൊരു സീതയെ കിട്ടില്ല'; സായ് പല്ലവിക്കെതിരായ ട്രോളുകൾക്ക് മറുപടിയുമായി ധനുഷ്

'ഇന്ത്യ മുഴുവൻ തിരഞ്ഞാലും ഇതുപോലൊരു സീതയെ കിട്ടില്ല'; സായ് പല്ലവിക്കെതിരായ ട്രോളുകൾക്ക് മറുപടിയുമായി ധനുഷ്text_fields
ചെന്നൈ: നിതീഷ് തിവാരിയുടെ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'രാമായണ'ത്തിലെ സീതാദേവിയുടെ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി സായ് പല്ലവിക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നടക്കുന്ന ട്രോളുകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും എതിരെ തമിഴ് സൂപ്പർ താരം ധനുഷ്. സായ് പല്ലവിയെപ്പോലെ പരിശുദ്ധമായ മനസ്സും ദൈവഭക്തിയുമുള്ള മറ്റൊരു നടിയെ സീതയുടെ വേഷത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ തിരഞ്ഞാലും കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്ന് ധനുഷ് വ്യക്തമാക്കി.
ധനുഷും സായ് പല്ലവിയും മമ്മൂട്ടിയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'OM' (ഓ പരമശിവ) ന്റെ പ്രീ-റിലീസ് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് താരം സായ് പല്ലവിയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. ധനുഷ് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ തരംഗമായി മാറുകയാണ്.
'സീതയായുള്ള സായ് പല്ലവിയുടെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത വൻ ചർച്ചകളും ബഹളങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം വിമർശനങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ചിത്രീകരണ സമയത്തെ ഇടവേളകളിൽ പോലും എപ്പോഴും പ്രാർഥനയിലായിരിക്കുന്ന ആളാണ് സായ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം തിരഞ്ഞാൽ പോലും ഇതുപോലൊരു സീതയെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ദൈവത്തോട് അത്രയധികം പ്രാർഥനയും ഭക്തിയുമുള്ള, പരിശുദ്ധമായ മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണവർ. സ്ക്രീനിൽ അവർ വളരെ സുന്ദരിയാണ്, ഒപ്പം മികച്ചൊരു അഭിനേത്രിയുമാണ്.' ധനുഷ് പറഞ്ഞു.
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സായ് പല്ലവിക്കൊപ്പം വീണ്ടും അഭിനയിച്ചപ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ധനുഷ് പങ്കുവെച്ചു. 'മാരി 2' ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും ഇതിനുമുമ്പ് ഒന്നിച്ചത്.
'മാരി 2 വിന്റെ സെറ്റിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ സായ് വളരെ നിഷ്കളങ്കയും കുറച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചിന്തിച്ചു മാത്രം സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒതുങ്ങിയ പ്രകൃതം. എന്നാൽ, ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'OM' ന്റെ സെറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തയായ, സിനിമയെ പൂർണ്ണമായി കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ ഒരു നടിയെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അവരുടെ ഭാവത്തിലും സംസാരത്തിലും അഭിനയത്തിലുമെല്ലാം വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും വ്യക്തതയുമുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കഥാപാത്രമാണ് OM ൽ സായ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്," ധനുഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇരുഭാഗങ്ങളുള്ള ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമാണ് 'രാമായണ'. രൺബീർ കപൂർ (ശ്രീരാമൻ), യാഷ് (രാവണൻ), സണ്ണി ഡിയോൾ (ഹനുമാൻ), രവി ദുബെ (ലക്ഷ്മണൻ) എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം നവംബർ 5നാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. സായ് പല്ലവിയുടെ സീതാ വേഷ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ 'OM: ചാപ്റ്റർ 1' ൽ വലിയ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. സായ് പല്ലവി ചിത്രത്തിൽ 'നിത്യാ റെഡ്ഡി' എന്ന ശക്തയായ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ വേഷത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. രക്തചന്ദന മാഫിയയുടെ അനധികൃത കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണിത്. മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷിനൊപ്പം ചിത്രത്തിൽ നിർണ്ണായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നവംബർ 20നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.