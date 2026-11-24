പാക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പരമ്പര ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണം; പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താനിലെ ആദ്യ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പരമ്പരയായ 'ജോ ബച്ചേ ഹേം സംഗ് സമേത് ലോ' ( Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ സിനി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (എ.ഐ.സി.ഡബ്ള്യൂ.എ). ഇതുസംബന്ധിച്ച് സംഘടന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു. ഡിസംബർ നാലിന് റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പരമ്പര ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് ആവശ്യം.
നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇന്ത്യയിലും പരമ്പര റിലീസ് ചെയ്യുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക വിഭാഗമാണ് പരമ്പര നിർമാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത്.
പാകിസ്താനിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകൾ, വെബ് സീരീസുകൾ, ഗാനങ്ങൾ, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ കർശനമായ സ്ഥിരം നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്നും സംഘടന പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാകിസ്താന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്ക്രീനുകളിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്നും സംഘടന കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2025 മേയ് എട്ടിന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ നിർദേശവും എ.ഐ.സി.ഡബ്ളൂ.എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാകിസ്താനിൽ നിന്നുള്ള വെബ് സീരീസുകൾ, സിനിമകൾ, ഗാനങ്ങൾ, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് നിർത്താൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും സ്ട്രീമിങ് സേവനങ്ങൾക്കും മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ നിർദേശത്തിന്റെ അന്തസത്തക്ക് വിരുദ്ധമാണ് പുതിയ പരമ്പരയുടെ റിലീസെന്നും സംഘടന ആരോപിച്ചു.
പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താനി കലാകാരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സംഘടന വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷവും പാകിസ്താനി കലാകാരന്മാർക്കും ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഒരു ദുരന്തത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുന്ന ഹാർവാർഡ് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായ സിക്കന്ദറും, ഭൂതകാലത്തിലെ വിഷമതകൾ പേറുന്ന ലിസ എന്ന കലാകാരിയും ഇറ്റലിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ പ്രമേയം. മൂന്ന് തലമുറകളുടെയും ആറ് പ്രണയകഥകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്.
ഫർഹത്ത് ഇഷ്തിയാഖിന്റെ ഇതേ പേരിലുള്ള ജനപ്രിയ ഉറുദു നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നിർമാണം. 2009ൽ ഖവാതീൻ ഡൈജസ്റ്റിൽ പരമ്പരയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവൽ 2013ൽ പുസ്തകമായി പുറത്തിറങ്ങി.
ഫവാദ് ഖാൻ, മാഹിറ ഖാൻ, സനം സയീദ്, അഹദ് റാസ മിർ, ഇഖ്റ അസീസ്, ഹംസ അലി അബ്ബാസി, ഹാനിയ ആമിർ, മായ അലി തുടങ്ങി പാകിസ്താനിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളാണ് ഈ സീരീസിൽ വേഷമിടുന്നത്. പാകിസ്താൻ, ഇറ്റലി, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. മൊമിന ദുറൈദ് ഫിലിംസാണ് നിർമാണം.