തിയറ്ററിൽ അടി പതറി 'ബാച്ചിലർ പാർട്ടി ദ്യൂ'; അമൽ നീരദ് ചിത്രത്തിന് കടുത്ത വിമർശനം!text_fields
2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തന്റെ ക്ലാസിക് ചിത്രം ബാച്ചിലർ പാർട്ടിക്ക് രണ്ടാഭാഗവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമൽ നീരദ്. എന്നാൽ റിലീസായി ആദ്യ ദിനം തന്നെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് ചിത്രം നേടുന്നത്. ദുർബലമായ തിരക്കഥയും, കഥാപാത്രത്തിന് ആവശ്യമായ അഭിനയവും, വൈകാരികമായ യാതൊരു ആഴവുമില്ലായ്മയും ഈ സിനിമയെ വല്ലാതെ തളർത്തുന്നുവെന്നാണ് ആരാധക പ്രതികരണം. ട്രെയിലറിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും സിനിമ നിരാശപ്പെടുത്തില്ലെന്ന ചെറിയ പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് തിയറ്ററുകളിൽ കാണാനാകുന്നത്.
ചിത്രത്തിൽ നടൻമാരായ ടൊവിനോ തോമസ്, നസ്ലൻ, സൗബിൻ, ഷറഫുദ്ദിൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ചന്തു സലിം കുമാർ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ നടിമാരായ നാദിയ മൊയ്ദു. രജിഷ വിജയൻ, ജ്യോതിർമയി, ഹൻസിക കൃഷ്ണ, പാരിസ് ലക്ഷ്മി എന്നിങ്ങനെ വലിയൊരു താരനിരതന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണി നിരനന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നിട്ട് പോലും പ്രതീഷിച്ച വിജയം ചിത്രത്തിന് നേടാനായില്ല എന്നത് നിരാശ ജനകമാണ്.
14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജെൻ സി വൈബിലാണ്, 2012ൽ പുറത്തിറങ്ങി തരംഗമായി മാറിയ ആക്ഷൻ ചിത്രം 'ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം എത്തിയത്. റെഡ്-ഗോൾഡൻ റെട്രോ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് തരംഗമായിരുന്നു. സിനിമാ പ്രേമികൾക്കിടയിൽ കൾട്ട് ക്ലാസിക് ആയി മാറിയ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എന്നതിനാൽ തന്നെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ തിയറ്ററിൽ എത്തിയത്.
അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അൻവർ റഷീദ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നീ ബാനറുകൾ ചേർന്നാണ് സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം: അപ്പു പ്രഭാകർ, എഡിറ്റർ: വിവേക് ഹർഷൻ, സംഗീതം: ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ, സംഭാഷണം: ഉണ്ണി ആർ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: തപസ് നായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: ജോസഫ് നെല്ലിക്കൽ, ഗാനരചന: റഫീഖ് അഹമ്മദ്, വിനായക് ശശികുമാർ, കോസ്റ്റ്യൂം: മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ.