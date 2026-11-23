'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര 2' പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ചിത്രം; രണ്ടാം ഭാഗം വൈകുന്നതിന് കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി അയാൻ മുഖർജിtext_fields
പനാജി: നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത 4,000 കോടി രൂപയുടെ 'രാമായണ'യിൽ നായകനായിരിക്കെ, രൺബീർ കപൂറിന്റെ മറ്റൊരു വൻ ബജറ്റ് ചിത്രമായ 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര' നേരിട്ട വിജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ അയാൻ മുഖർജി. ഗോവയിൽ നടന്ന 57ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ (IFFI 2026) സംസാരിക്കവെ, 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര'യുടെ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളും അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു.
410 കോടി രൂപയോളം ബജറ്റിൽ നിർമിച്ച 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര: പാർട്ട് വൺ – ശിവ' ആഗോളതലത്തിൽ 431 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടിയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര ലാഭം നേടാൻ ചിത്രത്തിനായില്ല. സിനിമയിൽ ആളുകൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. "നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഘടകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കഥപറച്ചിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്." ചിത്രത്തിന്റെ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളെ തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ച അയാൻ, പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കഥപറച്ചിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നിർമിക്കുന്നതിലെ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളും സംവിധായകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ വിജയസാധ്യത ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നിർമാതാക്കൾ താൽപര്യപ്പെടുന്നതെന്നും 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര'യുടെ കാര്യത്തിലും അതായിരുന്നു സാഹചര്യമെന്നും അയാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ മറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒന്നാം ഭാഗത്തിനൊപ്പം നിർമിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും രണ്ടാം ഭാഗം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ വിജയം നിർണായകമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓരോ സിനിമയുടെയും ബജറ്റും നിർമാണ സാഹചര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അയാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രൺബീർ കപൂറിനെ തന്റെ സിനിമകളിൽ സ്ഥിരമായി കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, "രൺബീറില്ലാതെ ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു; 'വാർ 2'. പക്ഷേ അത് നന്നായിപ്പോയില്ല. അതുകൊണ്ട് രൺബീറിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് തനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു," എന്ന് തമാശരൂപേണ അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.
അടുത്ത സുഹൃത്തുകൂടിയായ രൺബീർ കപൂറുമായുള്ള സിനിമാ കൂട്ടുകെട്ട് സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ടതാണെന്നും അയാൻ മുഖർജി പറഞ്ഞു. 'വേക്ക് അപ്പ് സിദ്', 'യേ ജവാനി ഹേ ദീവാനി' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ രൺബീർ തന്റെ സിനിമകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും അനുയോജ്യനായ നടനായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമാണെന്നും അയാൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ രൺബീറിനൊപ്പം മാത്രം സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന നിർബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.