അവഞ്ചേഴ്സ് ഡൂംസ്ഡേ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചതും സൈറ്റുകൾ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് ആരാധകർ; മണിക്കൂറിൽ വിറ്റുപോകുന്നത് 10,000ലേറെ ടിക്കറ്റുകൾtext_fields
മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആരാധകരുടെ തിരക്ക് കാരണം പ്രമുഖ ബുക്കിങ് സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളും തകരാറിലായി. ഡിസംബർ 17ന് ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് നവംബർ 17നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ബുക്ക് മൈ ഷോ പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ 10000ത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോയത്. ഇതോടെ സൈറ്റിൽ കടുത്ത സാങ്കേതിക തടസ്സവും ഉണ്ടായി.
അമേരിക്കയിൽ എഎംസി തിയേറ്റർ ആപ്പും, യുകെയിൽ ഓഡിയോൺ, സിനിവേൾഡ് എന്നിവയുടെ വെബ്സൈറ്റുകളും ആരാധകരുടെ അമിത തിരക്ക് കാരണം മുൻപ് പൂർണ്ണമായും ക്രാഷ് ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ 50,000 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയി. 3 കോടിയിലധികം രൂപ കളക്ഷൻ നേടുകയും ചെയ്തു. കൊച്ചി, ബംഗളൂരു, മുബൈ, ഡൽഹി, തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ അർധരാത്രി ഷോകൾ മിനുറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഹൗസ്ഫുൾ ആയത്.