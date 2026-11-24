അവഞ്ചേഴ്സ് ഡൂംസ്ഡേ ഫൈനൽ ട്രെയിലർ പുറത്ത്; ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകർന്ന് റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയറും കൂട്ടരുംtext_fields
മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ അവഞ്ചേഴ്സ്: ഡൂംസ്ഡേയുടെ ഫൈനൽ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. ഡിസംബർ 18-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രം വമ്പൻ മൾട്ടിവേഴ്സ് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. റോബർട്ട് ഡൗണി ജൂനിയർ എം.സി.യുവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നതാണ് ട്രെയിലറിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫോറിലെ വില്ലനായ ഡോക്ടർ ഡൂമിനെ നേരിടാൻ ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫോറും അവഞ്ചേഴ്സും എക്സ് മെനും ഒന്നിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിലുടനീളം എക്സ് മെൻ ഉണ്ടെന്നതും പ്രധാന സവിശേഷതയണ്.
ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയും പെഗ്ഗി കാർട്ടറും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക സംഭാഷണത്തോടെയാണ് ട്രെയിലർ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭൂതകാലത്തിൽ മകനോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന സ്റ്റീവിനെയും പെഗ്ഗിയെയുമാണ് ആദ്യഭാഗത്ത് കാണാൻ സധിക്കുക. തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മകന് അറിയില്ലെന്നത് ട്രെയിലറിൽ വ്യക്തമാണ്. പിന്നീട് വില്ലനായ ഡൂമിന്റെ എൻട്രിയാണ്. നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്, ഇനി അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായി എന്നാണ് ഡൂം പറയുന്നത്.
അവഞ്ചേഴ്സ്, വക്കാണ്ടക്കാർ, തണ്ടർബോൾട്ട്സ്, ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫോർ, എക്സ്-മെൻ എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന ആവേശകരമായ ദൃശ്യങ്ങളോടെയാണ് ട്രെയിലർ അവസാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ട്രെയിലർ വന്നതിനു പിന്നാലെ ലോകിയെയായണ് ആരാധകർ തിരയുന്നത്. മാർവലിന്റെ സൂപ്പർഹീറോ യൂണിവേഴ്സ് അണിനിരക്കുന്ന ഡൂംസ്ഡേയുടെ ട്രെയിലറിൽ ലോകിയെ കാണാൻ കഴിയാഞ്ഞത് ആരാധകർക്കിടയിൽ നിരാശയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഡിസംബർ 17ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.