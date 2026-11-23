എസ്.ഐ ലൗലജൻ ഡിസംബർ 24ന് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തും; ശ്രദ്ധ നേടി മോഹൻലാൽ ചിത്രം അതിമനോഹരത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർtext_fields
തുടരും എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം മോഹൻലാലും തരുൺ മൂർത്തിയും ഒന്നിക്കുന്ന അതിമനോഹരം സിനിമയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറപ്രവർത്തകർ. ഡിസംബർ 24നാണ് മോഹൻലാൽ പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന കുടുംബചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. ഇതിനു മുന്നോടിയായാണ് പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
സബ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക വേഷത്തിൽ കൈയിൽ ബാഗും ഹെൽമെറ്റുമായി സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ ബനറിൽ ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ നിർമ്മിചച് ചിത്രത്തിൽ മീരാ ജാസ്മീനാണ് മോഹൻലാലിന്റെ നയികയായെത്തുന്നത്. ലാലു അലക്സ്, മുകേഷ്, ജഗദീഷ്, മനോജ് കെ. ജയൻ, ഇർഷാദ് അലി, പ്രമോദ് വെളിയനാട് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളും അണിയറപ്രവർത്തകരും വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നത്.