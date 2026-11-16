‘ദുൽഖറിന്റെ സിനിമകളെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ്, ‘ലോക’യും ഗംഭീരമായിരുന്നു’; അല്ലു അർജുൻ

‘ദുൽഖറിന്റെ സിനിമകളെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ്, ‘ലോക’യും ഗംഭീരമായിരുന്നു’; അല്ലു അർജുൻtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ അഭിനയമികവിനെയും സിനിമാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും പ്രശംസിച്ച് തെലുങ്ക് സൂപ്പർതാരം അല്ലു അർജുൻ. താരപുത്രനായിട്ടും ദുൽഖറിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും താരജാഡ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാറുണ്ടെന്നും അല്ലു അർജുൻ പറഞ്ഞു. ദുൽഖർ നായകനാകുന്ന പുതിയ തെലുങ്ക് ചിത്രം 'ആകാശംലോ ഒക താര'യുടെ റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.
മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യകാലം മുതൽ ദുൽഖറിന്റെ അഭിനയയാത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ലു അർജുൻ പറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്ത സിനിമകളും കൈവരിച്ച വിജയങ്ങളും ഏറെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
'ദുൽഖറിനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല സിനിമകൾ മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ വളർച്ച ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽനിന്ന് തമിഴിലേക്കും പിന്നീട് തെലുങ്കിലേക്കുമെത്തി മികച്ച സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി. മഹാനടി, സീതാ രാമം, ലക്കി ഭാസ്കർ തുടങ്ങി എത്രയോ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. മികച്ച നടൻ മാത്രമല്ല, അത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് ദുൽഖർ' -അല്ലു അർജുൻ പറഞ്ഞു.
മമ്മൂട്ടിയെപ്പോലൊരു സൂപ്പർതാരത്തിന്റെ മകനായിട്ടും ദുൽഖറിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അതിന്റെ യാതൊരു ഭാവവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അധികം കണ്ടുപരിചയമില്ലെങ്കിലും ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും വർഷങ്ങളായി അറിയുന്ന ഒരാളെപ്പോലെയാണ് തോന്നാറുള്ളത്. എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെയും വിനയത്തോടെയുമാണ് ഇടപെടുന്നത്. അതാണ് ദുൽഖറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്നും അല്ലു അർജുൻ പറഞ്ഞു.
ദുൽഖർ നിർമിച്ച 'ലോക' സിനിമയെക്കുറിച്ചും അല്ലു അർജുൻ സംസാരിച്ചു. ചിത്രം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അതിൽ ചെറിയ അതിഥിവേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോലും ദുൽഖർ കാണിച്ച താൽപര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയോടുള്ള ആത്മാർഥത വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും താരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സിനിമയോട് ഇത്രയേറെ അഭിനിവേശമുള്ള ദുൽഖർ ഇനിയും വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തുമെന്നും അല്ലു അർജുൻ പറഞ്ഞു.
'സുമാ ഗാരു കഴിഞ്ഞാൽ തെലുങ്ക് നാട്ടിൽ ഇത്രയധികം ആരാധകരുള്ള മലയാളികളിൽ ഒരാൾ ദുൽഖറായിരിക്കും' എന്ന അല്ലു അർജുന്റെ തമാശ കലർന്ന പരാമർശവും ചടങ്ങിൽ ശ്രദ്ധേയമായി.
'ആകാശംലോ ഒക താര'യുടെ പ്രമേയത്തെയും അല്ലു അർജുൻ പ്രശംസിച്ചു. ഓരോ പെൺകുട്ടിയുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ആശയമാണ് സിനിമയുടേത്. ടീസർ കണ്ടപ്പോൾതന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഊർജവും ആത്മാവും അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും സിനിമ വലിയ വിജയമാകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.
സംവിധായകൻ പവൻ സാദിനേനിയുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചും അല്ലു അർജുൻ സംസാരിച്ചു. പത്ത് വർഷത്തോളമായി സംവിധായകനെ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകാല ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ശ്രുതി ഹാസൻ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യേക വേഷം സ്വീകരിച്ചതിനെയും പുതുമുഖ നായിക സാത്വിക വീരവല്ലിയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തെയും അഭിനന്ദിച്ചു.
അതേസമയം, തന്റെ ആദ്യ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണകാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു വീട്ടിൽ അല്ലു അർജുന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പതിച്ചുവെച്ചിരുന്നത് കണ്ട അനുഭവം ദുൽഖറും വേദിയിൽ പങ്കുവെച്ചു. അന്നുതന്നെ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അല്ലു അർജുന് വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിച്ചു.
തന്റെ കരിയറിലെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് 'ആകാശംലോ ഒക താര'യെന്നും ദുൽഖർ പറഞ്ഞു. 'ലക്കി ഭാസ്കർ' റിലീസാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നതിനാൽ ഈ സിനിമ നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന സാത്വിക വീരവല്ലിയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തിയതെന്നും ദുൽഖർ വെളിപ്പെടുത്തി. അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാത്വികയുടെ അനുഭവം വലിയ പ്രചോദനമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ആകാശംലോ ഒക താര'യിൽ ദുൽഖറിനൊപ്പം സാത്വിക വീരവല്ലി, ശ്രുതി ഹാസൻ, രൂഹാനി ശർമ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. സന്ദീപ് ഗുന്നം, രമ്യ ഗുന്നം എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത് ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറാണ്. നവംബർ 20ന് തെലുങ്ക്, മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തും.